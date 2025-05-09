«Риск возникновения ядерного конфликта возрос»

В ходе встречи 8 мая президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли Совместное заявление по глобальной стратегической стабильности. Документ отражает общие подходы России и Китая по одному из ключевых аспектов международной безопасности. Судя по его содержанию, обе страны весьма обеспокоены деятельностью США и их союзников и настроены на укрепление сотрудничества для противостояния этим вызовам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (8 мая 2025 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (8 мая 2025 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Совместное российско-китайское заявление по глобальной стратегической стабильности было подписано в ходе переговоров лидеров двух стран в Кремле. Приурочено оно к 80-летию Победы во Второй мировой войне и основания Организации Объединенных Наций. Ранее подобные заявления принимались лишь дважды (в 2016 и 2019 годах).

Россия и Китай, как говорится в заявлении, убеждены, «что судьбы народов всех стран взаимосвязаны, обеспечение государствами и их объединениями собственной безопасности не должно осуществляться за счет и в ущерб безопасности других государств». Они призывают все государства «придерживаться принципа равной и неделимой безопасности на глобальном и региональном уровнях, прилагать максимальные усилия, для того чтобы исключить конфликты в отношениях между государствами, выстраивать на коллективных началах всеобъемлющую, комплексную и устойчивую безопасность во всем мире».

Москва и Пекин подчеркивают важность поддержания «конструктивных отношений между крупными державами, в том числе при решении глобальных стратегических вопросов».

Государствам, обладающим ядерным оружием и несущим особую ответственность за международную безопасность и глобальную стратегическую стабильность, следует, по их мнению, «отказаться от менталитета “холодной войны” и “игр с нулевой суммой”, устранять противоречия путем равноправного диалога и взаимоуважительных консультаций, укреплять доверие во избежание опасных просчетов и воздерживаться от действий, создающих стратегические риски».

По мнению лидеров РФ и КНР, «не все страны ядерной “пятерки” (в нее помимо них входят США, Франция и Великобритания.— “Ъ”) придерживаются таких подходов на практике». Владимир Путин и Си Цзиньпин «с озабоченностью» отмечают, что «на фоне обострения во взаимоотношениях ядерных государств, доходящего в некоторых случаях до угрозы прямого военного столкновения, в стратегической сфере накопилась критическая масса проблем и вызовов».

«Риск возникновения ядерного конфликта возрос»,— предупреждают Россия и Китай.

Далее в документе говорится об отдельных вопросах, вызывающих у властей РФ и КНР обеспокоенность.

Так, по мнению лидеров двух стран, «одним из наиболее актуальных стратегических рисков, требующих скорейшего устранения, остается крайне дестабилизирующая экспансия существующих и вновь формируемых военных союзов и коалиций, которая осуществляется некоторыми ядерными государствами вплотную к рубежам других ядерных государств в попытке создать или расширить в таких особо чувствительных для них районах постоянные плацдармы в целях проецирования военной мощи, оказания силового давления и совершения иной враждебной деятельности».

О каких именно структурах идет речь, в документе не уточняется, но это и так понятно: Россия обеспокоена приближением к ее границам инфраструктуры НАТО, Китай беспокоит деятельность в Азиатско-Тихоокеанском регионе таких объединений, как AUKUS и QUAD.

Серьезную обеспокоенность у Москвы и Пекина, говорится далее в заявлении, «вызывает тот факт, что подобная активность сопровождается шагами по передовому развертыванию военной инфраструктуры и продвинутых наступательных, оборонительных и универсальных систем вооружений, которые способны применяться в целях решения стратегических задач — в частности, для нанесения обезглавливающих и обезоруживающих ударов при одновременном обеспечении расширенных возможностей по противоракетному перехвату».

О чем именно идет речь, становится ясным из следующего абзаца: «Особую озабоченность вызывают планы и практические шаги отдельных ядерных государств по развертыванию вне своей национальной территории ракет средней и меньшей дальности наземного базирования с малым подлетным временем к широкому спектру целей на территориях других ядерных государств. При этом ускоренная разработка, закупка и размещение дальнобойных ракетных систем указанного и других аналогичных классов осуществляется внутри соответствующих военных союзов и коалиций не только ядерными государствами, но и их неядерными союзниками в рамках концепций, предполагающих в том числе обретение контрсиловых средств для “глубоких высокоточных ударов”, “цепочек уничтожения”, “контрударного потенциала” и тому подобного».

Напомним, пока действовал советско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (с 1988 по 2019 год), России и США было запрещено производить, испытывать и развертывать подобные наземные комплексы (дальностью стрельбы от 500 км до 5,5 тыс. км).

После развала договора о РСМД США первыми вернулись к наработкам в этой сфере, создав несколько разных комплексов средней дальности для различных видов войск и приступив к их испытаниям, в том числе за пределами страны.

Так, в ходе учений они развернули свои новые ракетные комплексы средней дальности Typhon на Филиппинах и не исключают их размещения на территории других стран региона. Кроме того, США уже дважды в ходе учений завозили схожий ракетный комплекс Mk70 на датский остров Борнхольм. А с 2026 года США планируют размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности (SM-6, Tomahawk и Dark Eagle) на территории Германии.

«Глубоко дестабилизирующий характер», по мнению Владимира Путина и Си Цзиньпина, носят также планы администрации президента США Дональда Трампа по созданию глобальной системы противоракетной обороны нового поколения «Золотой купол».

«Прежде всего это означает полный и окончательный отказ от признания неразрывной взаимосвязи между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями, которая является одним из центральных и основополагающих принципов поддержания глобальной стратегической стабильности,— говорится в заявлении России и Китая.— Кроме того, указанный проект придает дополнительный импульс дальнейшему развитию кинетических и некинетических средств достартового поражения ракетных вооружений и инфраструктуры, обеспечивающей их применение».

Напомним, Дональд Трамп подписал указ о возведении такого «купола» 28 января, то есть буквально через неделю после своего возвращения в Белый дом. Правда, тогда новая система носила название «Железный купол», что было прямым отсылом к аналогичному израильскому комплексу, с относительной степенью надежности укрывающему страну от вражеских мин и реактивных снарядов. Через некоторое время американский «купол» без объяснения причин из «железного» переименовали в «золотой».

Для подготовки плана создания «Золотого купола» Минобороны США обратилось к американскому военно-промышленному комплексу с призывом в максимально короткие сроки прислать предложения по реализации президентского указа.

На просьбу в итоге откликнулись более 360 компаний. На минувшей неделе в Палате представителей США прошли слушания, в ходе которых официальные лица из Пентагона проинформировали законодателей о первых шагах по реализации президентского указа.

Власти РФ планы новой американской администрации в сфере противоракетной обороны восприняли с настороженностью, подметив, что они ориентированы прежде всего на «обесценивание российского и китайского потенциалов стратегического сдерживания».

Из заявления лидеров России и Китая от 8 мая становится ясно, что вызывает особую обеспокоенность сторон: «Программа прямо предусматривает существенное укрепление арсенала средств для ведения боевых операций в космосе, включая разработку и развертывание на орбите систем перехвата, что превращает космическое пространство в среду для размещения оружия и арену вооруженного противоборства».

Москва и Пекин, как говорится в документе далее, «выступают против попыток отдельных стран использовать космическое пространство в целях вооруженной конфронтации и будут противодействовать политике в сфере безопасности и деятельности, направленным на достижение военного превосходства и официальное закрепление и использование космоса в качестве “пространства боевых действий”». Россия и Китай напоминают о своем совместном проекте международного договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, призывая мировое сообщество как можно скорее начать предметные переговоры на эту тему.

Москва и Пекин, как следует из их заявления, также выступают против «использования коммерческих космических систем для вмешательства во внутренние дела суверенных государств и вооруженные конфликты с участием третьих стран».

Угрозу власти РФ и КНР видят также в «дальнейшем развитии в рамках соответствующих военных союзов и коалиций схем и средств так называемых “совместных ядерных миссий” и “расширенного ядерного сдерживания”, предусматривающих применение развернутых передовым образом и (или) иных ядерных вооружений в ходе совместных с формально неядерными союзниками “интегрированных” операций”». Речь о так называемых совместных ядерных миссиях НАТО, в рамках которых европейские союзники США принимают участие в учениях по отработке применения ядерного оружия.

Говоря о своих собственных подходах к обеспечению глобальной стратегической стабильности, Россия и Китай подчеркивают, что:

Они привержены Совместному заявлению лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года и содержащейся в нем установке на то, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Москва и Пекин призывают все государства — участники этого заявления следовать на практике его положениям, что, как сказано в их заявлении, «предполагает неизменную нацеленность на недопущение любой военной конфронтации между ядерными государствами и поиск политико-дипломатических путей разрешения имеющихся разногласий на основе взаимного признания и уважения интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности».

и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года и содержащейся в нем установке на то, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Москва и Пекин призывают все государства — участники этого заявления следовать на практике его положениям, что, как сказано в их заявлении, «предполагает неизменную нацеленность на недопущение любой военной конфронтации между ядерными государствами и поиск политико-дипломатических путей разрешения имеющихся разногласий на основе взаимного признания и уважения интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности». Они убеждены, что « превентивные шаги по предотвращению кризисов и конфликтов должны иметь приоритет над попытками “управлять” конфронтацией и ее эскалацией, а совместные усилия ядерных государств по снижению стратегических рисков не смогут быть устойчивыми и по-настоящему эффективными, если не будут исключены посягательства кого-либо из участников таких усилий на коренные интересы безопасности других участников».

над попытками “управлять” конфронтацией и ее эскалацией, а совместные усилия ядерных государств по снижению стратегических рисков не смогут быть устойчивыми и по-настоящему эффективными, если не будут исключены посягательства кого-либо из участников таких усилий на коренные интересы безопасности других участников». Они по-прежнему считают, что « контроль над вооружениями является важным инструментом укрепления международной безопасности и стабильности, в то время как действия, их подрывающие, одновременно подсекают и усилия в области контроля над вооружениями».

укрепления международной безопасности и стабильности, в то время как действия, их подрывающие, одновременно подсекают и усилия в области контроля над вооружениями». Они рассматривают Договор о нераспространении ядерного оружия как « краеугольный камень международного режима нераспространения ядерного оружия, имеющий высокую важность для глобальной архитектуры безопасности».

как « международного режима нераспространения ядерного оружия, имеющий высокую важность для глобальной архитектуры безопасности». Они видят в проекте AUKUS, в котором участвуют США, Великобритания и Австралия, угрозу для стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

в котором участвуют США, Великобритания и Австралия, Они нацелены на сотрудничество по вопросам военного применения технологий искусственного интеллекта как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках.

как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках. Они привержены соблюдению Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении и призывают другие страны к укреплению этого инструмента. Москва и Пекин выражают обеспокоенность «в связи с военно-биологической деятельностью США и их союзников, осуществляемой как на их национальных территориях, так и за пределами этих территорий и угрожающей безопасности других государств и соответствующих регионов».

осуществляемой как на их национальных территориях, так и за пределами этих территорий и угрожающей безопасности других государств и соответствующих регионов». Они привержены цели построения мира, свободного от химического оружия, и призывают государства — участники Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении принимать для этого все необходимые меры, с тем чтобы восстановить авторитет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и содействовать возвращению деятельности ОЗХО в деполитизированное техническое русло.

Россия и Китай, как сказано в заключении, «намерены продолжать самым активным образом наращивать координацию своих подходов и углублять практическое сотрудничество по вопросам поддержания и укрепления глобальной стратегической стабильности, а также совместно противодействовать общим вызовам и угрозам в данной сфере».

Новое заявление лидеров России и Китая по объему больше аналогичных документов 2016 и 2019 годов. В то же время обращает на себя внимание, что в заявлении 2025 года (в отличие от версии 2019 года) не упоминается Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Напомним, в октябре 2023 года Россия отозвала свою ратификационную грамоту этого договора, оставшись тем не менее его подписантом. Свое решение власти РФ объяснили тем, что США более чем за двадцать лет так и не ратифицировали ДВЗЯИ, что не дает договору вступить в силу. Китай, впрочем, пока также не ратифицировал это соглашение.

О том, как 8 мая прошли масштабные переговоры китайской и российской делегаций во главе с председателем Си Цзиньпином и президентом Владимиром Путиным, читайте в материале Андрея Колесникова «Великие кормчие».

Елена Черненко