«Вашингтон» сравнял счет в серии 1/4 финала Кубка Стэнли против «Каролины»

«Вашингтон Кэпиталс» обыграл — 3:1 — «Каролина Харрикейнс» во втором матче 1/4 финала play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Счет в серии до четырех побед стал равным — 1:1.

В составе победителей голы забили Коннор Макмайкл, Джон Карлсон и Том Уилсон. У проигравших отличился Шейн Гостисбер.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин результативными действиями не отметился. Форвард провел свой 158-й матч в play-off НХЛ и вышел на четвертое место среди российских игроков по этому показателю, обойдя Павла Дацюка (157). В тройку лидеров по количеству встреч в розыгрышах Кубка Стэнли входят Сергей Федоров (183), Евгений Малкин (177) и Сергей Зубов (164).

Следующий матч серии пройдет в ночь на 11 мая на домашней площадке «Каролины».

Таисия Орлова