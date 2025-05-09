В параде на Красной площади принял участие расчет бойцов СВО

Участники специальной военной операции под знаменами боевых частей прошли в составе колонны на параде Победы на Красной площади в Москве. Возглавили парадный расчет герои России подполковники Евгений Хабаров и Виталий Антонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В парадном строю из более 1,5 тыс. участников СВО прошли 20 героев России, 44 георгиевских кавалера, 54 кавалера ордена Мужества. Награды были получены за храбрость и отвагу при выполнении боевых задач.

Военнослужащие пронесли знамена группировок, участвующих в спецоперации, и военных округов. Их встретили аплодисментами. Президент России Владимир Путин в праздничной речи на параде отметил подвиг героев СВО.