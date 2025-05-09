Донские казаки принимают участие в параде на Красной площади

Казаки Всевеликого Войска Донского принимают участие в параде, посвященному 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на Красной Площади. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Всего в параде в Москве участвуют более 11,5 тыс. военнослужащих. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростове-на-Дону и Новочеркасске строем пройдут около трех тысяч человек – военнослужащих Южного военного округа и других силовых ведомств.

Как сообщает пресс-служба Всевеликого Войска Донского, около 700 казаков в составе патрулей будут обеспечивать безопасность в городах Ростовской области во время празднования Дня Победы.

Константин Соловьев