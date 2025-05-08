Парады в Ростове-на-Дону и Новочеркасске пройдут со зрителями

В Ростове-на-Дону и Новочеркасске парады по случаю 80-летнего юбилея Победы пройдут завтра, 9 мая, со зрителями. Соответствующее решение принял оперативный штаб Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Военный парад начнется в 10:00, его трансляция будет идти на сайте правительства региона. В Ростове-на-Дону в строю пройдет около трех тысяч человек – военнослужащих Южного военного округа и других силовых ведомств, воспитанников кадетских корпусов и других учебных заведений, отмечается в сообщении. В параде также примут участие более 60 единиц боевой и специальной техники, в том числе времен Великой Отечественной войны. Маршрут парада будет «традиционным»: от улицы Советской, по Театральной площади и Большой Садовой.

Для жителей и гостей города будут функционировать парковки: возле гипермаркета, рынка «Прогресс», площадей Свободы, Базарной и Толстого, а также на улицах Социалистической и Береговой.

Завершится День Победы праздничным салютом в 22:00.

Константин Соловьев