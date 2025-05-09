Айдар Галимов, «Алые паруса» и «Бес попутал»

В ближайшую неделю в Уфе можно будет посетить концерты Айдара Галимова, госоркестра Башкирии, спектакли «Алые паруса» и «Старик из деревни Альдермеш», а также посмотреть фильмы «В списках не значился», «Бес попутал» или «Очи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Народный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан Айдар Галимов

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Народный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан Айдар Галимов

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Концерты

12 мая в Городском дворце культуры ансамбль русских народных инструментов «Забава», который является частью уфимского ансамбля песни и танца «Мирас», и Major Orchestra сыграют концерт «Мелодии из Genshin Impact». Genshin Impact — компьютерная игра, действие которой происходит в фэнтезийном мире Тейват, где проживают семь различных народов, каждый из которых связан с отдельной стихией и управляется отдельным богом. Музыка из игры популярна в мире не меньше, чем сам Genshin Impact. В программе концерта — известные композиции из игры, аранжированные для народных и классических инструментов.

Концерт, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Я ухожу, товарищи, на фронт…» состоится 13 мая в ГКЗ «Башкортостан». «На концерте прозвучат вдохновляющие истории о жизни и подвигах выдающихся деятелей культуры и науки. Эти истории помогут зрителям лучше понять их значительный вклад в защиту Отечества. Мероприятие позволит глубже понять, каким образом творчество и наука переплетаются с историей борьбы за свободу и мир»,— говорится в афише концерта. В концерте примут участие вокальная группа «Премьер», певцы Ильнур Хибатуллин, Дамир Таипов, Татьяна Теплова и этно-группа «Хазина».

Вечер классической музыки состоится 14 мая в ГКЗ «Башкортостан». Государственный академический симфонический оркестр республики под управлением дирижера Дмитрия Крукова представИТят публике программу «Классика и романтизм. Бетховен, Шуман». В программе: «Концерт для скрипки с оркестром» Роберта Шумана и «Симфония» Людвига Ван Бетховена.

Один из самых известных артистов башкирской эстрады — Айдар Галимов — ждет своих поклонников 16 мая во Дворце Молодежи. Организаторы обещают новую концертную программу, но и без хитов вряд ли обойдется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Спектакли

12 мая в Театре драмы имени Мажита Гафури покажут спектакль «Буренушка» по роману Тансулпан Гариповой. Лейтмотив произведения — история семьи Муратовых во времена Октябрьской революции, коллективизации, Великой отечественной войны. Двум членам семьи — Дингезхану и Барсынбики — приходится скрываться, чтобы не навлечь беду на весь свой род. Причина — преступление, совершенное Дингезханом, несогласным с переменами в стране. Режиссер: Айрат Абушахманов. В ролях: Гульназ Хайсарова, Фанис Рахметов, Руслан Хайсаров, Римма Кагарманова, Линар Баитов и другие.

Уфимский государственный татарский театр «Нур» 13 мая приглашает на лирическую комедию «Старик из деревни Альдермеш». К 91-летнему старику Альмандару настало время уйти в мир иной. С этой вестью и с поручением увести старика из мира живых к нему приходит Посланник смерти. Но жизнелюбивый Альмандар не торопится уходить, всячески пытается перехитрить и обдурить Смерть. В итоге Посланник смерти проникается уважением к веселому старику и дарит ему еще одну ночь. Режиссер: Вадим Габидуллин. В ролях: Данил Нуриханов, Махмуд Фатыхов, Резида Фахруллина и другие.

В тот же день, 13 мая, «Алые паруса» поднимутся на сцене Молодежного театра. «Алые паруса» — романтичная повесть о том, как несмотря на тяжелую жизнь, полную горя, можно не переставать верить в мечту, которая обязательно сбудется. Режиссер: Мусалим Кульбаев. В ролях: Линар Ахметвалиев, Ольга Мусина, Светлана Бронникова, Карина Ярмеева, Андрей Ганичев, Любовь Никитина, Людмила Воротникова и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Павел Деревянко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актер Павел Деревянко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Кино

В кинотеатрах Уфы показывают военную драму «В списках не значился». 21 июня 1941 года. Молодой лейтенант Коля Плужников приезжает в Брест. Коля спешит к месту расположения своей части — в Брестскую крепость… Солдата не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в четыре утра начинается война. В ролях: Владислав Миллер, Владимир Машков, Павел Чернышев, Яна Сексте, Наталья Качалова и другие.

«Бес попутал» главного героя одноименной комедии. У Ивана есть все: хорошая работа, доверчивая девушка, любовница и планы на будущее. Но после аварии он оказывается в руках хитрого Беса, который предлагает сделку: Иван не попадет в ад, если отправит на тот свет невинную девушку по имени Аня. Однако знакомство с ней меняет его жизнь. В ролях: Иван Злобин, Павел Деревянко, Соня Присс, Алина Колесникова, Мария Столярова и другие.

«Очи» — жгучее и прекрасное семейное кино. Девочка Юраия родилась на гористом острове посреди океана, на котором водится много диких звереи, но самыми опасными считаются загадочные существа очи. Одни считают, что это лишь сказка для детеи, другие — что это враждебные создания. Однажды Юраия находит в лесу потерявшегося детеныша очи и решает вернуть его родителям. Девочке придется наити общии язык с этим необычным обитателем леса и доказать людям, что дружить с очи лучше, чем их бояться. В ролях: Хелен Ценгель, Уиллем Дефо, Эмили Уотсон, Финн Вулфхард и другие.