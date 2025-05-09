Умер режиссер «Карточного домика» и сиквела «50 оттенков серого» Джеймс Фоули

Режиссер фильмов серии «50 оттенков серого»: «На пятьдесят оттенков темнее» И «Пятьдесят оттенков свободы», а также «Карточного домика» Джеймс Фоули умер на 72 году жизни, сообщает Hollywood reporter со ссылкой на представителя режиссера.

Как рассказал собеседник издания, в начале этой недели он «мирно скончался во сне» в своем доме в Лос-Анджелесе после «многолетней борьбы» с раком мозга. О его смерти стало известно в четверг.

За свою 30-летнюю карьеру в кино господин Фоули сотрудничал с такими звездами как Аль Пачино, Шон Пенн, Мадонна и Марк Уолбергои другие. Одна из последних работ режиссера — дебютный сериал от Netflix «Карточный домик».