Трамп объявил о ратификации сделки с Украиной по редкоземельным металлам

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам полностью ратифицирована и одобрена законодательными органами.

«Мы ценим это, и я буду говорить с президентом (Украины Владимиром Зеленским.— “Ъ”) через некоторое время, чуть позже»,— сообщил господин Трамп. Трансляция его речи велась на YouTube-канале Белого дома.

30 апреля США и Украина подписали соглашение о создании инвестиционного фонда реконструкции. По данным Bloomberg, фонд будет финансироваться обеими сторонами в равных долях после разработки украинских месторождений редкоземельных металлов, нефти и газа. В частности, сделка связана с возмещением средств, которые США направят на военную помощь Украине в будущем.