РЖД временно отменит часть «Ласточек» на черноморском побережье

С 12 по 17 мая ОАО «РЖД» приостановит курсирование ряда пригородных поездов на черноморском направлении по технологическим причинам. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Изменения затронут маршруты «Туапсе — Имеретинский Курорт», «Туапсе — Аэропорт», «Сочи — Роза Хутор» и Аэропорт — Лазаревская. Актуальное расписание можно уточнить по телефону горячей линии РЖД 8-800-775-00-00 или на официальных ресурсах компании.

С 1 мая также назначена дополнительная вечерняя «Ласточка» по маршруту «Имеретинский Курорт — Сочи». Продолжают курсировать поезда №925/926 и №929/930 «Имеретинский Курорт — Сухум». С 12 июня начнут движение дополнительные составы по маршруту «Ростов-на-Дону — Ейск», которые будут курсировать по выходным до 28 сентября.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что между Луганской Народной Республикой (ЛНР) и Сочи был запущен регулярный пассажирский автобусный маршрут. Расписание действует только в летний период — с 1 мая по 30 сентября 2025 года.

Анна Гречко