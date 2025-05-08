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Коммерсантъ FM
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«Газпром», «Роскосмос», ВЭБ: кто ведет дела с Китаем

В Кремле 8 мая прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Руководители двух стран обсуждали широкий круг вопросов, включая и экономические, а в состав российской делегации входили главы крупных российских компаний и банков. «Ъ» собрал высказывания о наиболее интересных и крупных проектах, над которыми работают или собираются работать российские и китайские компании.

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Председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер (слева) перед началом официальной церемонии встречи лидеров РФ и КНР в Георгиевском зале Кремля

Председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер (слева) перед началом официальной церемонии встречи лидеров РФ и КНР в Георгиевском зале Кремля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин и основатель компании «Русал» Олег Дерипаска (слева)

Президент России Владимир Путин и основатель компании «Русал» Олег Дерипаска (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин (слева) и министр экономического развития России Максим Решетников

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин (слева) и министр экономического развития России Максим Решетников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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Председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер (слева) перед началом официальной церемонии встречи лидеров РФ и КНР в Георгиевском зале Кремля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин и основатель компании «Русал» Олег Дерипаска (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин (слева) и министр экономического развития России Максим Решетников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

  • Президент Владимир Путин и председатель Си Цзиньпин обсудили проект газопровода «Сила Сибири-2» и дали указание ускорить его реализацию.
  • «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум о строительстве электростанции для Международной научной станции на Луне, рассказали в госкорпорации.
  • Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на полях российско-китайских переговоров руководителей РФ и КНР заявил, что корпорация выделит на финансирование совместных с китайским бизнесом проектов 3,5 трлн руб.
  • Более 800 млрд руб. вложил в совместные с Китаем проекты Российский фонд прямых инвестиций. Инвестиции будут расти и смогут утроиться в ближайшие несколько лет, рассказал глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
  • Россия стала ключевым покупателем китайских автомобилей. По данным на апрель 2025 года, второе место в списке самых популярных машин в России занял китайский Haval (после Lada).

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