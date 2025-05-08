«Газпром», «Роскосмос», ВЭБ: кто ведет дела с Китаем
В Кремле 8 мая прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Руководители двух стран обсуждали широкий круг вопросов, включая и экономические, а в состав российской делегации входили главы крупных российских компаний и банков. «Ъ» собрал высказывания о наиболее интересных и крупных проектах, над которыми работают или собираются работать российские и китайские компании.
1 / 4
- Президент Владимир Путин и председатель Си Цзиньпин обсудили проект газопровода «Сила Сибири-2» и дали указание ускорить его реализацию.
- «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум о строительстве электростанции для Международной научной станции на Луне, рассказали в госкорпорации.
- Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на полях российско-китайских переговоров руководителей РФ и КНР заявил, что корпорация выделит на финансирование совместных с китайским бизнесом проектов 3,5 трлн руб.
- Более 800 млрд руб. вложил в совместные с Китаем проекты Российский фонд прямых инвестиций. Инвестиции будут расти и смогут утроиться в ближайшие несколько лет, рассказал глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
- Россия стала ключевым покупателем китайских автомобилей. По данным на апрель 2025 года, второе место в списке самых популярных машин в России занял китайский Haval (после Lada).