«Газпром», «Роскосмос», ВЭБ: кто ведет дела с Китаем

В Кремле 8 мая прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Руководители двух стран обсуждали широкий круг вопросов, включая и экономические, а в состав российской делегации входили главы крупных российских компаний и банков. «Ъ» собрал высказывания о наиболее интересных и крупных проектах, над которыми работают или собираются работать российские и китайские компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер (слева) перед началом официальной церемонии встречи лидеров РФ и КНР в Георгиевском зале Кремля Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Президент России Владимир Путин и основатель компании «Русал» Олег Дерипаска (слева) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин (слева) и министр экономического развития России Максим Решетников Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Следующая фотография 1 / 4 Председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер (слева) перед началом официальной церемонии встречи лидеров РФ и КНР в Георгиевском зале Кремля Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Президент России Владимир Путин и основатель компании «Русал» Олег Дерипаска (слева) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин (слева) и министр экономического развития России Максим Решетников Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото