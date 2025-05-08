Путин: Россия стала главным импортером китайских автомобилей
Президент Владимир Путин заявил, что приветствует создание автомобильных производств Китая на российской территории. По его словам, РФ стала ключевым покупателем китайских автомобилей. Об этом глава государства рассказал на переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином в расширенном составе.
Отдельно Владимир Путин отметил успех ярмарок «Сделано в России». Они проводятся в разных провинциях Китая и вызывают интерес у местных жителей. «Мы этому очень рады. Мы видим реакцию китайцев на эти мероприятия. Это очень приятно, и в общественном сознании хорошо очень укладывается»,— добавил российский президент.
По данным «Автостата» на апрель 2025 года, второе место после Lada среди самых популярных машин в России занял китайский Haval. Его продажи по сравнению с мартом выросли на 32% — почти до 13 тыс. штук. На третьем месте — Chery (+29% по сравнению с мартом). За ними следуют тоже китайские — Geely (+30%) и Changan (+22%). В тройку самых продаваемых моделей попал Haval Jolion.