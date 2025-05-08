Рейс из Казани в Анталью задержали почти на восемь часов

Рейс SU 794 авиакомпании «Аэрофлот» из Казани в Анталью задержали почти на восемь часов: с 13:00 до 20:40. Информация об этом опубликована в онлайн-табло аэропорта.

Также сдвинулось время прибытия обратного рейса из Антальи SU 795 — теперь он ожидается в Казани в 19:40 вместо ранее запланированных 12:00.

Кроме того, изменилось расписание рейса авиакомпании Red Wings WZ 3144 из Пхукета. Он прибудет в Казань в 22:30 — на 4,5 часа позже изначального времени посадки.

Ранее сообщалось, что в казанском аэропорту отменили три рейса в Москву и один рейс в Стамбул.

Анар Зейналов