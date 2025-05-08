Три рейса а Москву и один рейс в Стамбул отменили в казанском аэропорту. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Казани отменили рейсы в Москву и Стамбул

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В аэропорту Казани отменили рейсы в Москву и Стамбул

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Еще три самолета из Казани в московский аэропорт Шереметьево задержали на 1-4 часа.

Кроме того на несколько часов перенесены рейсы из Санкт-Петербурга и Сочи. Самая долгая задержка на рейсе в Анталью. Вместо 13:00 самолет из Казани отправится только в 20:40.

7 мая из-за ограничений на работу казанского аэропорта было задержано не менее 30 авиарейсов.

Ограничения действовали с 4:35 до 10:20 по московскому времени.

Также не работали и столичные аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский из-за угрозы атаки БПЛА.

Дарья Сайфиева