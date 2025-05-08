В аэропорту Казани отменили рейсы в Москву и Стамбул
Три рейса а Москву и один рейс в Стамбул отменили в казанском аэропорту. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.
В аэропорту Казани отменили рейсы в Москву и Стамбул
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Еще три самолета из Казани в московский аэропорт Шереметьево задержали на 1-4 часа.
Кроме того на несколько часов перенесены рейсы из Санкт-Петербурга и Сочи. Самая долгая задержка на рейсе в Анталью. Вместо 13:00 самолет из Казани отправится только в 20:40.
7 мая из-за ограничений на работу казанского аэропорта было задержано не менее 30 авиарейсов.
Ограничения действовали с 4:35 до 10:20 по московскому времени.
Также не работали и столичные аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский из-за угрозы атаки БПЛА.