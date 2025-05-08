Решение окутано дымом

Конклав снова не смог выбрать нового папу римского. Второй и третий туры голосования завершились безрезультатно: из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца поднялся черный дым. Следующее объявление решения будет в 19:00 по местному времени. Но если кардиналы определятся с кандидатурой понтифика на «промежуточном» раунде, белого дыма можно ожидать на полтора часа раньше. На площади перед капеллой обычно собирается много католиков и просто любопытных туристов. В соцсетях отмечают, что на крыше рядом с трубой, откуда должен пойти дым, весь день сидела белоснежная чайка.

Многие посчитали, что это верная примета того, что сегодня у католической церкви появится новый глава, рассказала собственный корреспондент “Ъ FM” в Италии Елена Пушкарская: «Дым появляется по окончании каждой сессии — утренней и вечерней, в течение каждой сессии происходят два голосования, всего их четыре. И дым из трубы, черный, во всяком случае, появляется только тогда, когда по итогам первой сессии никто не избран. Вчера на площади перед собором было очень много людей, и черный дым пошел на час позже, чем это было обещано Святым престолом. И люди стали хлопать, как бы торопить кардиналов с принятием решения, это было очень трогательно.

На сегодняшний день непонятно, откуда утекает информация, потому что, казалось бы, кардиналы там закрыты на ключ как конклав, и никакая информация от них не должна протекать, они связаны клятвой. Но откуда-то в СМИ фигурирует цифра 50 голосов, которые имеет Пьетро Паролин, это бывший госсекретарь Святого престола. Тем не менее этих голосов пока ему не хватает для того, чтобы быть избранным. Но механизм существует такой, что если в течение первых двух дней кандидат-лидер не избирается, тогда его кандидатура тоже считается сгоревшей вместе с черным дымом, и уже выдвигаться будут другие кандидаты. Поэтому долгое голосование не считается благоприятным, потому что может прийти самый неожиданный человек в папы. Хотя кардинал Джованни Баттиста Ре, тот самый, который служил вчера мессу во имя избрания нового папы и служил до этого заупокойную мессу по папе Франциску, говорит, что сегодня должен вечером пойти белый дым.

Говорят, что есть примета — чайка на крыше, которая говорит о том, что скоро все-таки поднимется белый дым. Но около этой трубы аппаратура всякая еще, там камера телевидения Ватикана, которая первая картинку распространяет. И там, вероятно, просто тепло, чайки очень часто садятся рядом с трубой. Вчера тоже по поводу чаек было много таких домыслов, мол, села белая чайка, будет белый дым. Красивая картинка, потому что сама труба маленькая, ее с площади разглядеть-то трудно».

Букмекерские конторы принимают ставки на будущего папу римского. Шансы Пьетро Паролина оцениваются в 40%. Коэффициент ставки на его избрание составляет 6,4. Но чаще всего на выборах папы римского побеждает неожиданная фигура, отмечают эксперты. В толпе туристов, которые приходят на площадь у Сикстинской капеллы, чувствуется сильный азарт, говорит журналист, ведущий проекта «Литбар» Владимир Торин: «Большое количество людей из самых разных стран мира: из Китая, Африки, Германии, Испании и итальянцы, они гуляют по Риму, по Ватикану, появляются на площади, потом уходят, приходят другие. Причем они все веселятся, друг с другом разговаривают. Это очень похоже на крики на футбольных матчах, когда, например, пробил пенальти и не попал, такой возглас разочарования по площади, как будто они на футбольном поле.

Все по секрету друг другу говорят, что вроде как больше трех дней не будет эта вся история, потому что очень накладно кормить такое количество кардиналов — 133 человека, да и народ уже как-то устал ждать. На площади все уже расходятся, бродят, подходят к тому моменту, когда должен появиться дым из трубы. Есть букмекерские конторы, которые ставят на футбольные матчи и на того, кого выберут папой. И там есть самые разные предположения, вплоть до неких экзотических вариантов, и если поставить большое количество денег, можно сильно выиграть».

Для избрания на апостольский престол требуется квалифицированное большинство в две трети голосов. Процедура будет продолжаться, пока один из кандидатов не заручится поддержкой не менее 89 из 133 участников конклава. Предыдущих двух понтификов — Франциска в 2013 году и Бенедикта XVI в 2005 году — выбрали за два дня. А самый долгий конклав в истории произошел в XIII веке: он продлился 1006 дней и кончился избранием Григория X.

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Светлана Белова