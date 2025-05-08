В Сочи эвакуировали 50 человек при пожаре в многоэтажном доме

В Адлерском районе Сочи при пожаре в многоквартирном доме на улице Лесной эвакуировали 50 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании поступило 8 мая в 13:40. Через минуту к месту происшествия направили подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. В 13:51 пожарные прибыли на вызов и установили, что в одной из квартир произошло возгорание на площади 60 кв. м.

К 15:10 огонь был полностью ликвидирован. В ходе тушения одного человека спасли.

В тушении участвовали 20 сотрудников МЧС и шесть единиц техники.

Анна Гречко