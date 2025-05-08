В Сочи локализовали пожар в жилом доме на улице Лесной

В Сочи локализовали возгорание на лоджии в доме по ул. Лесной. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру 8 мая около 13:40. Площадь возгорания составила 60 кв. м. К месту происшествия выехали подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.

Всего в тушении огня задействовано 20 сотрудников МЧС и 6 единиц техники. В результате ликвидации пламени был спасен один человек. Количество эвакуированных уточняется.

Информация о пострадавших не приводится. Причины возгорания устанавливаются.

Анна Гречко