В Сочи локализовали пожар в жилом доме на улице Лесной
В Сочи локализовали возгорание на лоджии в доме по ул. Лесной. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Сообщение о пожаре поступило диспетчеру 8 мая около 13:40. Площадь возгорания составила 60 кв. м. К месту происшествия выехали подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.
Всего в тушении огня задействовано 20 сотрудников МЧС и 6 единиц техники. В результате ликвидации пламени был спасен один человек. Количество эвакуированных уточняется.
Информация о пострадавших не приводится. Причины возгорания устанавливаются.