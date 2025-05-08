Теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Риме

Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла американку Кэролайн Доулхайд в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает €6 млн.

Матч продлился 50 минут и завершился со счетом 6:0, 6:0. Шнайдер занимает 11-е место в рейтинге WTA, Доулхайд — 73-е.

В следующем круге Диана Шнайдер сыграет против румынской теннисистки Жаклин Кристиан.

Финал в женском одиночном разряде состоится 18 мая. В прошлом году победительницей турнира стала полька Ига Швентек.

Таисия Орлова