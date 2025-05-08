В Кремле завершились переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина

Переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином продолжались более трех часов. Встреча началась в узком составе. Вторая часть переговоров прошла в расширенном формате с участием делегаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин и первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров (второй слева) во время переговоров с китайским руководителем

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин и первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров (второй слева) во время переговоров с китайским руководителем

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ходе переговоров в расширенном составе стороны обсуждали российско-китайское сотрудничество в различных областях. «Важно, что мы с господином председателем разделяем оценки достигнутого за последние годы значительного прогресса по всему спектру двусторонних отношений»,— заявил глава государства. По его словам, локомотивом экономических связей РФ и КНР является энергетика, а новые совместные инициативы в этой сфере — «на подходе».

Председатель КНР сообщил, что партнерство двух стран остается на высоком уровне благодаря совместным усилиям. «В условиях глобальных технологических перемен Китай и Россия неуклонно укрепляют политическое взаимодоверие и стратегическое взаимодействие, поддерживают тесную координацию в международных делах, укрепляют стабильность в турбулентном мире и играют важную конструктивную роль»,— сказал Си Цзиньпин.

После переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместные документы. Председатель КНР прилетел в Москву накануне, 7 мая. Он в числе остальных приглашенных иностранных лидеров примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия Победы.