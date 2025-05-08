Отменены три авиарейса из Челябинска в Москву

В челябинском аэропорту имени Курчатова 8 мая отменены вылеты трех самолетов в Москву. Информация об этом размещена на онлайн-табло.

Все три авиарейса должна была осуществить компания «Аэрофлот». Отмененные вылеты в Москву планировались в 6:05, 12:30 и 16:20.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 7 мая в челябинском аэропорту были также задержаны три самолета в Москву, еще четыре – отменены. Причиной стали временные ограничения в столичных аэропортах на прием и отправление авиарейсов. Они были введены после ночной атаки украинских беспилотников, летевших в Москву. Ограничения действовали в Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковском.