Задерживается вылет трех самолетов из Челябинска в Москву

В челябинском аэропорту имени Курчатова задерживают вылет трех самолет в Москву. Кроме того, отменены еще четыре рейса в столицу. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта. Причиной стали введенные ранее ограничения на прием и отправление воздушных судов в московских аэропортах из-за атаки беспилотников.

Согласно онлайн-табло, три самолета должны были вылететь в Москву сегодня в 6:20, 7:20 и 12:30. Однако отправление перенесли на 15:35, 16:05 и 13:30 соответственно. Все три авиарейса осуществляет компания «Аэрофлот». Четыре отмененных самолета планировали вылететь в столицу в 5:10, 5:50, 12:40 и 16:20. Первые два рейса должна была выполнить авиакомпания «Победа», остальные — «Аэрофлот».

Вечером 6 мая, а также ночью и утром 7 мая в Москве силы противовоздушной обороны сбили 17 украинских беспилотников, летевших на столицу. Об этом в своем telegram-канале оповещал мэр Сергей Собянин. Из-за массовой атаки в аэропорту Шереметьево дважды вводили временные ограничения на прием и отправление самолетов, которые действовали с 1:00 до 5:30 по местному времени. Вечером 6 мая работу также приостановили аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский. В последних двух временные ограничения все еще действуют.

Пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот» отметила, что часть их рейсов перенаправлена на запасные аэродромы или задержана. Перевозчик также предупредил о возможных отменах некоторых направлений. Пассажирам предложат перебронирование билетов на другие рейсы при наличии свободных мест или возврат денег за них.