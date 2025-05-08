Полиция задержала троих приезжих, укравших флаг с дома на улице Ленсовета

Ночью 1 мая трое неизвестных сорвали государственный флаг с дома 32 по улице Ленсовета, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Заметили пропажу спустя четыре дня, материальный ущерб от действий злоумышленников оценили в 805 рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В кратчайшие сроки правоохранителям удалось установить личности молодых людей. Ими оказались двое ранее судимых ростовчан в возрасте 28 и 31 года, а также их 32-летняя спутница из Башкирии.

Как оказалось, троица проживала в том же доме, похищенный флаг обнаружили в съемной квартире. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Младшему из задержанных избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Его приятели были опрошены в качестве свидетелей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что трое неизвестных избили 19-летнего петербуржца в компьютерном клубе на Торжковской улице и бросили в него петардой. Пострадавшего доставили в больницу с травмами и ожогами.

Андрей Маркелов