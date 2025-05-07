Неизвестные избили петербуржца в компьютерном клубе и бросили в него петардой

Вечером 6 мая в помещении компьютерного клуба, расположенного в доме 5 по Торжковской улице, трое неизвестных избили 19-летнего молодого человека, после чего бросили в него горящую петарду и скрылись, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили пострадавшего с ожогами головы и травмами. Его госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Сейчас полицейские ведут розыск злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что неизвестные вандалы уничтожили дверь магазина «Пятерочка» на проспекте Металлистов. Судя по снимкам очевидцев, злоумышленники пытались проникнуть внутрь.

Андрей Маркелов