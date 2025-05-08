Лукашенко объяснил дефицит картофеля его продажами в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за подорожания картофеля в России белорусские производители ориентируются на российский рынок. Он заверил, что в Белоруссии нехватки картофеля не возникнет.

Господин Лукашенко поднял эту тему на открытии Международного выставочного центра в Минске. По его словам, белорусы хотят покупать отечественную продукцию по низким ценам, а «крестьяне, наоборот, заинтересованы продать свой товар подороже».

Белорусский президент считает, что дефицит картофеля в России и других странах, которые с ним столкнулись, будет несколько лет. «У нас есть семенной картофель. Давайте месяц еще отмучаемся (кому там картофель не нравится?), а это посеем. Получим в десять раз больше, чем посеяли, и потом продадим по хорошей цене... Месяц выдержим. Но без картофеля не будем»,— заверил Александр Лукашенко.

На конец апреля средняя оптовая стоимость столового картофеля в России составила 46,3 руб. за 1 кг, прибавив с начала года 85,2%. Участники рынка назвали такую цену рекордной за историю наблюдений. Глава Союза участников рынка картофеля и овощей Алексей Красильников считает, что картофель дорожает из-за сокращения числа частных хозяйств.

Подробности — в материале «Ъ» «Битва за неурожай».