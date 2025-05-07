В Металлострое по повышенному номеру тушат пожар в ангаре на площади 300 «квадратов»

Крупный пожар в производственном помещении произошел в Колпинском районе Петербурга вечером 7 мая. Сигнал о возгорании по адресу: поселок Металлострой, д. 5, лит. АЗ, поступил в 19:59, сообщили в региональном ГУ МЧС.

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Прибывшие на место спасатели установили, что в производственном ангаре размером 30х80 метров происходит горение на площади 300 кв. м. Пожару присвоили дополнительный номер сложности 1-БИС.

В 22:45 открытый огонь был локализован силами 30 человек личного состава и шести единиц техники. Тушение в настоящий момент продолжается по номеру 1. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, уточнили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура проводит проверку после пожара в мастерской у яхт-клуба «Горская», который тушили более четырех часов.

Андрей Цедрик