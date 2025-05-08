Силы ПВО сбили две украинские ракеты в районе Тамани

Вечером 7 мая средства ПВО уничтожили две украинские ракеты в районе кубанской станицы Тамань. В результате повреждены 17 домов, никто не пострадал, заявил глава Темрюкского района Федор Бабенков.

По его словам, домам нанесен незначительный ущерб. Среди них — 16 частных домов и один многоквартирный. Были зафиксированы повреждения остекления и фасадных элементов. Все дома пригодны для жилья, уточнил в Telegram господин Бабенков.

Краснодарский рай 3 мая подвергся крупной атаке дронов. Над его территорией, по данным Минобороны, было сбито 47 беспилотников. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщал, что обломки БПЛА упали в том числе в станице Тамань. В Новороссийске были повреждены как минимум 95 квартир.