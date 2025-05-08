Samaa TV: в Пакистане возле аэропорта близ границы с Индией прогремели взрывы

В пакистанском городе Лахор (второй по величине в стране) недалеко от аэропорта Уолтон произошла серия взрывов, сообщил телеканал Samaa TV со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По словам собеседников телеканала, был сбит индийский беспилотник длиной 1,5–1,8 м, использовавшийся для разведки.

Жители районов Гопал-Нагара и Насирабада сообщали о клубах дыма. Дрон сбили в районе аэропорта системой подавления.

В ночь на 7 мая армия Индии провела контртеррористическую операцию в приграничье Пакистана в ответ на теракт 22 апреля в Пахалгаме. Пакистанское военное ведомство заявляло об уничтожении пяти самолетов индийских ВВС. Совбез Пакистана допустил военный ответ на действия Индии. Нью-Дели утверждает, что при авиаударах были убиты 70 террористов.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Индия и Пакистан перешли к боям в воздухе».