Умер автор концепции «мягкой силы» Джозеф Най

Автор концепции «мягкой силы», политолог из США Джозеф Най умер в возрасте 88 лет. Он был одним из основателей теории неолиберализма в международных отношениях. О его смерти сообщила Школа управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета, где он работал, в соцсети Х.

Во время президентства Билла Клинтона с 1993 по 2001 год Джозеф Най занимал должности помощника министра обороны и председателя Национального разведывательного совета.

С 1995 по 2004 год господин Най возглавлял Школу управления Гарвардского университета. Его концепция «мягкой силы» описывает способность государств достигать целей без применения военной силы или принуждения. Именно он предложил этот термин к использованию.