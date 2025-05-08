Белоусов: победа армии РФ над неонацизмом будет равна подвигу Красной армии

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что победа вооруженных сил России над неонацизмом войдет в историю как равная подвигу советского народа и армии в годы Великой Отечественной войны. Об этом господин Белоусов написал в статье, которая вошла в сборник статей членов Совета безопасности РФ к 80-летию Победы.

«Защитники Отечества делают все для обеспечения мирной жизни российских граждан и продолжают последовательно достигать целей СВО, определенных верховным главнокомандующим. …Российские солдаты и офицеры защищают то, за что сражались их деды и прадеды»,— написал министр обороны (цитата по ТАСС).

С 00:00 мск 8 мая в зоне боевых действий действует перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным. Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой отечественной войне.