Прокуратура проводит проверку после пожара в мастерской у яхт-клуба «Горская»

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту возгорания плавучей мастерской в акватории Финского залива. Инцидент произошел в ночь на 6 мая вблизи яхт-клуба «Горская» на Приморском шоссе в Петербурге, где загорелось техническое отделение плавучего объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Как сообщили в надзорном ведомстве, пострадавших в результате ЧП нет, разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Причины произошедшего в настоящий момент устанавливаются.

Проверка Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры касается исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации плавучих объектов и соблюдения противопожарных требований, уточнили в ведомстве.

Как ранее писал «Ъ-СПб», пожар в мастерской на Приморском шоссе в Петербурге спасатели тушили более четырех часов. Площадь возгорания составила 300 кв. метров.

Андрей Цедрик