Губернатор Владимирской области рассказал о последствиях налета БПЛА

В Александровском районе Владимирской области упал БПЛА. Пострадал забор из сетки-рабицы и поленница, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

В своем Telegram-канале он написал, что опасность атаки БПЛА в области сохраняется. Он призвал жителей региона быть бдительными.

За прошедшие сутки, 6 мая, российские средства ПВО сбили над территорией РФ 524 беспилотника. Сегодня несколько областей также подверглись налетам. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 23 БПЛА, которые были сбиты на подлете к Москве. Из-за атак беспилотников в нескольких областях приостанавливали работу аэропортов. Ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в Калуге, Самаре, Иваново, Ярославле, Кирове, Казани, Нижнекамске, Нижнем Новгороде, Тамбове, а также в Москве, сообщали в Росавиации.