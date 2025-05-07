Ветви власти не поделили ответственность

Администрация губернатора Ульяновской области не видит особой необходимости в вводимых в устав региона изменениях об обязательном согласовании региональным парламентом кандидатур на посты вице-премьеров облправительства. Чиновники считают, что это приведет к размыванию ответственности за назначение. Источники «Ъ» сообщили, что представители администрации ведут консультации с депутатами и партиями о возможности отзыва их подписей, подставленных под внесенным законопроектом. Законопроект был инициирован депутатами «Единой России», хотя фракция в этом не признается. Однопартийцы губернатора Алексея Русских — фракция КПРФ — тоже поставили подписи под законопроектом, хотя и предлагают документ расширить, введя еще и согласование региональных министров. В то же время некоторые члены «Единой России» готовы голосовать «против», если окажется, что губернатор не согласен с такими изменениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Гвоздев считает, что если губернатор не согласен с законопроектом, то его нельзя принимать

Фото: Сергей Титов Василий Гвоздев считает, что если губернатор не согласен с законопроектом, то его нельзя принимать

Фото: Сергей Титов

Как стало известно «Ъ», заместитель губернатора Ульяновской области Александр Коробко (курирует внутреннюю политику) ведет консультации с депутатами регионального заксобрания и партиями по законопроекту о внесении изменений в устав региона, согласно которым все кандидатуры вице-премьеров облправительства предварительно должны получить согласование областного парламента. Информацию об этом сообщили «Ъ» два источника, близкие к заксобранию, а также еще один источник из депутатского корпуса. По словам собеседников, вице-губернатор якобы предлагал депутатам отозвать свои подписи, поставленные под внесенным законопроектом о внесении изменений в устав региона.

Как ранее сообщал «Ъ», законопроект об изменениях устава о согласовании депутатами кандидатур вице-премьеров облправительства был внесен депутатами заксобрания 21 апреля. В одном пакете с ним также были законопроект о внесении соответствующих изменений в закон о губернаторе и изменения в законодательство об МСУ, дающее право местным представительным органам согласовывать кандидатуры заместителей глав администраций. Под законопроектом об изменениях в устав региона подписались все до единого депутаты заксобрания, в том числе и однопартийцы губернатора — фракция КПРФ. Официально заявлялось, что документ подготовлен «всеми депутатами», однако сами депутаты в беседах с «Ъ» признавали, что об инициативе на совете заксобрания докладывал глава фракции «Единая Россия» Владимир Камеко, хотя во фракции ЕР свое авторство подтверждать отказываются. Комментируя факт своей подписи в беседах с «Ъ» депутаты отмечали, что их желание ограничить полномочия губернатора «основывается на ряде неоднозначных решений исполнительной власти, таких как оптимизация здравоохранения, неблагополучные дела в спорте, связанные с необоснованными увольнениями руководителей спортшкол и так далее», и отмечали, что такое ограничение полномочий губернатора позволит заксобранию не только заслушивать вице-премьеров, но и в случае неудовлетворительной работы требовать их отставки.

Опрошенные «Ъ» депутаты подтвердили, что слышали о таких консультациях, но лично с ними никто такие беседы не вел. Лидер фракции ЛДПР Дмитрий Грачев заявил «Ъ», что если и будет такое предложение, он все равно откажется снимать свою подпись. То же самое сказал и депутат от «Коммунистов России» Вячеслав Водянов, также заметивший, что «слышал о таких собеседованиях», но лично ему «не звонили». Единоросс Юрий Мухин сказал, что все будет зависеть от решения фракции, и если будет решение снять свои подписи, то, конечно, он такому решению подчинится.

Лидер фракции КПРФ Виталий Кузин сказал, что не намерен снимать свою подпись, однако при обсуждении законопроекта поставит вопрос о расширении изменений с предложением согласовывать также и кандидатуры региональных министров. Депутат от ЕР Марина Беспалова поддерживает инициативу коммунистов и считает, что в ходе обсуждения законопроекта его можно будет и расширить, поскольку «на федеральном уровне Госдума согласовывает и вице-премьеров, и министров».

Первый вице-спикер, лидер фракции «Единая Россия» Владимир Камеко заявил «Ъ», что по поводу консультаций вице-губернатора, «может быть, где-то что-то и есть», но с ним по этому поводу «никто не говорил» и «кроме первоначального варианта ни в каком другом виде этот вопрос не рассматривался».

Депутат фракции «Единая Россия» Василий Гвоздев (в прошлом — секретарь реготделения «Единой России») сказал «Ъ», что он ставил свою подпись под законопроектом, «полагая, что это согласовано с губернатором». «Но сейчас я знаю, что в областном правительстве и у губернатора есть другое мнение. Я считаю, что в наше сложное время все должно работать на единение, и такие законы должны вноситься только в том случае, если есть единое мнение первого лица области и заксобрания. В противном случае такой закон принимать нельзя»,— сказал депутат.

Вице-губернатор Александр Коробко на прямой вопрос о консультациях и предложениях депутатам снять подпись не дал однозначного ответа, пояснив, что, встречаясь с депутатами на мероприятиях, обсуждает с ними «по 150 различных тем». Он заметил, что пока позиция администрации по законопроекту «не выработана», «документ смотрят юристы». «Если по МСУ есть логика согласований, поскольку там депутаты фактически назначают главу администрации по итогам конкурса и несут за него ответственность, то на региональном уровне иначе. Но пока без комментариев. А предложение согласовывать кандидатуры министров — это размывание ответственности. Сейчас пока все понятно: если кто-то — зампред правительства или министр — не справился, ответственность несут председатель правительства и губернатор. А если станут согласовывать депутаты, кто будет нести ответственность? Коллективная ответственность — понятие достаточно растяжимое»,— пояснил свою позицию господин Коробко.

Сергей Титов, Ульяновск