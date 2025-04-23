Зампредов поведут на согласование

Депутаты Ульяновской области подготовили и внесли на рассмотрение заксобрания законопроект о внесении изменений в устав региона, в соответствии с которыми первых зампредов и зампредов облправительства, а также министра финансов можно будет назначать только после согласования губернатором этих кандидатов с региональным парламентом. Депутаты говорят, что это «усилит горизонтальные связи между органами исполнительной и законодательной власти, повысит ответственность руководителей и избавит регион от ошибок в назначениях. Политологи также считают, что такое согласование позволит решить ряд проблем, связанных с назначением некомпетентных или коррумпированных чиновников, в то же время отмечают, что с таким нововведением «Единая Россия», имеющая в заксобрании полный контроль, повышает свой политический вес и получает возможность политического торга в период выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Областные парламентарии намерены тщательно разбираться в пригодности кандидатов на посты зампредов

Фото: пресс-служба заксобрания Ульяновской области Областные парламентарии намерены тщательно разбираться в пригодности кандидатов на посты зампредов

Фото: пресс-служба заксобрания Ульяновской области

Депутаты заксобрания Ульяновской области инициировали законопроект, которым вносятся изменения в устав региона. Документ размещен на сайте областного парламента.

Согласно предлагаемому проекту закона, первые зампреды облправительства, вице-премьеры, а также министр финансов могут быть назначены губернатором региона только по согласованию кандидатуры с заксобранием. Под сопроводительным письмом к проекту изменений устава области подписались все депутаты регионального заксобрания. Порядок согласования кандидатур прописан отдельным законопроектом, внесенным в едином пакете с изменениями устава тремя депутатами фракции «Единая Россия» — первым вице-спикером, секретарем реготделения партии Владимиром Камеко, руководителем исполкома реготделения Константином Долговым и председателем комитета по госстроительству Алексеем Кошаевым.

В пояснительной записке к проекту изменений устава отмечается, что «принятие законопроекта позволит повысить ответственность членов высшего исполнительного органа Ульяновской области перед законодательным органом, усилит горизонтальные связи между ними, а также повысит эффективность их деятельности.

Согласно законопроекту о порядке согласования, губернатор региона при намерении назначить на один из перечисленных постов нужного ему кандидата направляет в заксобрание представление вместе с подробной биографической справкой о кандидате. Заксобрание должно принять решение в течение 14 дней с момента получения документов. При этом областной парламент вправе вести переговоры и консультации с губернатором и его официальными представителями по поводу обсуждения кандидатов. Перед согласованием кандидат должен будет выступить перед депутатами с программой своей деятельности. Для того, чтобы кандидатура была согласована, необходимо набрать большинство голосов «за» от установленного числа депутатов заксобрания. В ином случае считается, что в согласовании отказано. Если в согласовании отказано, то процедура повторяется заново, пока кандидат не получит согласования большинства депутатов, при этом представление об одном и том же кандидате для назначения его на одну ту же должность не может быть внесено в заксобрание более двух раз подряд.

Предполагается, что рассмотрение законопроектов будет вынесено на пленарное заседание заксобрания после середины мая.

Также подготовлен к вынесению на обсуждение областного парламента и законопроект, устанавливающий возможность представительным органам МСУ внести соответствующие изменения в уставы муниципальных образований об обязательном согласовании с ними кандидатур на посты главы местной администрации, руководителей отраслевых или территориальных органов исполнительной власти.

Кто стал инициатором изменений, в документах и пояснительной записке не указано — под сопроводительным письмом подписались все депутаты. Впрочем, по словам парламентариев, информацию о подготовке такого законопроекта на заседании совета заксобрания представлял лидер фракции ЕР Владимир Камеко.

Депутаты также отмечают, что эта инициатива готовилась «еще давно, незадолго до отставки губернатора Сергея Морозова», «но в связи со сменой губернатора она была отложена, а сейчас актуализировалась».

Владимир Камеко пояснил «Ъ», что «инициатива поступила от депутатов гордумы Димитровграда в связи с общефедеральным трендом» (в реальности фракция «Единая Россия» гордумы Димитровграда инициировала законопроект о возможности органов МСУ внести в свои уставы требования по согласованию кандидатур заместителей глав администраций. — «Ъ»). «Мы эту инициативу поддержали, их предложение трансформировалось, и это стало законопроектом об изменениях в устав региона»,— пояснил господин Камеко. По его словам, «это общероссийский тренд, Госдума уже давно утверждает председателя правительства и зампредов, во многих регионах уже есть такие нормы». «Давно пора было прийти к этому. Но это нужно не для того, чтобы кого-то держать на коротком поводке. В первую очередь это мы должны будем разделять ответственность. И уровень отчетности чиновника перед депутатами должен будет возрасти в разы. И необходима обратная связь, в том числе через такие согласования»,— подчеркнул господин Камеко, заметив, что раньше не принимали такие изменения, желая посмотреть, как это будет реализовываться в других регионах.

Лидер фракции ЛДПР Дмитрий Грачев в беседе с «Ъ» отметил, что за всю новейшую историю регионального представительного органа требование согласования кандидатур вводится впервые. «И в первую очередь это желание депутатов основывается на ряде неоднозначных решений исполнительной власти, таких как оптимизация здравоохранения, неблагополучные дела в спорте, связанные с необоснованными увольнениями руководителей спортшкол и так далее. Поэтому когда кандидат выступит с программой своей деятельности, а потом будет отклоняться от своих обещаний, у нас будет право требовать его отставки»,— пояснил господин Грачев, заметив, что тем самым заксобрание поможет уберечь исполнительную власть от фатальных ошибочных решений.

Как к нововведению отнеслись в администрации губернатора, подпишет ли губернатор такой закон, если его примут депутаты, пока неизвестно. Курирующий внутреннюю политику замгубернатора Александр Коробко сказал, что «в администрации пока эти законопроекты не получали и не изучали».

Ульяновский политолог, член экспертного совета фонда профессиональных исследований «РАПИР» Николай Васин отметил, что предлагаемые изменения устава «несут положительный момент». «Это приведет к тому, что у нас не будет засилья лиц с сомнительным прошлым, не будет засилья пришельцев из других регионов. Увы, у нас есть негативный опыт, когда приглашенные люди потом отличались в коррупционном плане. В то же время я вижу здесь попытки главной политической силы, имеющей большинство в заксобрании, в большей степени поставить под свой контроль действующую исполнительную власть. У регионального заксобрания повышается статус, а у “Единой России” появляется возможность политического торга во время предвыборных кампаний»,— сказал политолог.

Сергей Титов, Ульяновск