Собянин: силы ПВО сбили еще три летевших на Москву беспилотника

На подлете к Москве силы ПВО сбили еще три украинских БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Всего за сутки в столичном регионе был сбит 21 беспилотник, следует из сообщений главы города. Всего над российскими регионами уничтожили более 500 БПЛА. В Москве и других областях приостанавливали работу аэропортов. Из-за этого Минтранс напомнил авиакомпаниям об их обязательствах перед пассажирами задержанных рейсов.