Минтранс напомнил авиакомпаниям об обязательствах перед пассажирами задержанных рейсов

Заместитель главы Минтранса Владимир Потешкин напомнил авиакомпаниям про их обязанности: предоставлять пассажирам напитки и воду, а также организовывать проживание людей в гостиницах при долгой задержке рейсов. Он сказал это на заседании координационного штаба, поводом для которого стали ограничения работы аэропортов из-за атак БПЛА в майские праздники.

Кроме питания и проживания авиакомпании должны обеспечить пассажирам доступ в комнату матери и ребенка, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте, а также хранение багажа, добавили в Минтрансе. Ведомство уделило внимание ветеранам Великой Отечественной войны: каждый такой пассажир должен быть доставлен в пункт назначения даже при сбоях в работе аэропортов. «При необходимости нужно подключать другие виды транспорта»,— подчеркнули в Минтрансе.

В министерстве составили список рекомендаций аэропортам и авиакомпаниям. Ведомство призвало их адекватно подходить к тарифной политике, зарезервировать дополнительный персонал, сформировать резерв воздушных судов, а также заблаговременно информировать пассажиров об изменениях в выполнении рейсов.

Также господин Потешкин заявил, что долго держать пассажиров в самолетах в ожидании открытия аэропорта недопустимо. Он призвал оперативно решать такие ситуации. Спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров, заявил он.