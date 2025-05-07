Парламентарии запарились вейпами

Законодательное собрание Вологодской области внесло в Госдуму РФ законопроект о запрете продажи вейпов. Инициатива предполагает передачу местным властям права самостоятельно ограничивать продажу такой продукции в регионе. Идею поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также петербургские политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борьба с вейпами набирает обороты на всех уровнях власти. За последний год с политических трибун звучали разнообразные инициативы, включая полный запрет продажи электронных устройств для курения

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Борьба с вейпами набирает обороты на всех уровнях власти. За последний год с политических трибун звучали разнообразные инициативы, включая полный запрет продажи электронных устройств для курения

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Если законопроект примут, то местные власти получат право регулировать время, условия и места продажи табака и вейпов. Как объяснил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, нововведения являются продолжением алкогольной реформы. С начала марта в Вологодской области ввели ограничения на продажу алкоголя: в будни спиртное доступно с 12:00 до 14:00, а в выходные и праздники — с 8:00 до 23:00. Предполагается, что эти меры помогут снизить смертность и повысить рождаемость. За месяц, по данным администрации региона, продажи алкоголя сократились более чем на 27%.

Опрошенные «Ъ-СПб» политики настаивают, что принятие законопроекта логично. Регионы фактически не имеют полномочий вводить дополнительные ограничения для оборота вейпов и электронных сигарет, как это сделано для алкоголя, из-за чего, по мнению депутата ЗакСа Петербурга Алексея Цивилева, необходимо лоббировать инициативу на федеральном уровне. «Когда регионы получат такие полномочия, то каждый сам сможет принять решение. Лично я идею Георгия Филимонова полностью поддерживаю. До сих пор нет реальной статистики вреда от использования вейпов. Мы ориентируемся только на слухи из больниц, которые тоже подтверждают, что последствия такого вида курения тяжелее, чем от сигарет»,— добавил парламентарий.

Депутат ЗакСа Петербурга Андрей Рябоконь предлагает иное решение проблемы. Политик настаивает на годовом моратории на продажу вейпов. «Электронные сигареты не вызывают серьезного привыкания, но годовой мораторий снизит ажиотажный спрос и сократит количество постоянных потребителей. После завершения действия запрета следует рассмотреть возможность лицензирования деятельности по их продаже и производству, но на региональном уровне это реализовать проблематично, необходимы изменения на федеральном уровне»,— рассуждает господин Рябоконь.

Борьба с вейпами набирает обороты на всех уровнях власти. За последний год с политических трибун звучали разнообразные инициативы, включая полный запрет продажи электронных устройств для курения. В Башкирии введены штрафы за использование вейпов и кальянов в общественных местах, а депутаты Удмуртии выступили за запрет их продажи в ларьках по всей стране.

Одобрение инициативы, по оценкам Минфина РФ, повлечет потерю 15 млрд рублей из госбюджета. Впрочем, решить это Минздрав РФ предлагает повышением акциза на сигареты.

Прошлой весной в Госдуму поступил законопроект о запрете реализации вейпов, подготовленный депутатами от ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России — За правду» и «Новых людей» под руководством главы комитета по социальной политике Ярослава Нилова. Они предлагали дополнить закон об охране здоровья граждан, учитывая, что испарители никотиновых и безникотиновых жидкостей, рекламируемые как безопасная альтернатива табаку, наносят серьезный ущерб здоровью и экологии. Несмотря на это, законопроект не получил полной поддержки профильных комитетов и пока не рассмотрен в парламенте.

С популярностью вейпов борется и Минздрав РФ, для этого министерство разработало перечень запрещенных веществ, включая ароматизаторы и вкусовые добавки. До этого ведомство сообщило о новом заболевании легких — EVALI, которое связано с курением электронных сигарет.

Также снизить популярность электронных сигарет в Петербурге пытаются с помощью изменения оформления упаковки товара. В декабре городской ЗакС принял обращение к главе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антону Шалаеву. В документе содержится просьба ужесточить требования к упаковке электронных сигарет, вейпов и жидкостей для них. Парламентарии рассчитывают, что внедрение менее привлекательного оформления поможет уменьшить интерес к вейпам среди несовершеннолетних.

Стефания Барченкова