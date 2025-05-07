Пожилой водитель погиб в ДТП на трассе «Южное полукольцо» под Петербургом

Полиция Ленинградской области проводит проверку по факту гибели пожилого водителя в Ломоносовском районе. Смертельное ДТП произошло накануне, 6 мая, в 23:15 1-м километре автодороге «Южное полукольцо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место, где произошло смертельное ДТП на 1-м километре автодороги «Южное полукольцо» в Ломоносовском районе Ленинградской области

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Место, где произошло смертельное ДТП на 1-м километре автодороги «Южное полукольцо» в Ломоносовском районе Ленинградской области

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что 60-летний мужчина за рулем Renault Logan не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение, после чего вылетел в кювет.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте. В настоящий момент все подробности произошедшего выясняются, отметили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал о смертельной дорожной аварии, которую устроили два пенсионера на трассе «Сланцы — Втроя» в Ленобласти.

Андрей Цедрик