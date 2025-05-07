На подходах к Крымскому мосту скопилось более 500 автомобилей

Свыше 500 транспортных средств находятся в очереди на подходах к Крымскому мосту. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на подъездах к переправе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Со стороны Керчи в очереди стоят 470 машин, со стороны Тамани — 80. Время ожидания для автомобилистов составляет примерно два часа.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что 7 мая движение по мосту временно приостанавливали примерно с 17:43 до 18:44 по мск. В период перекрытия пассажиров, находившихся на переправе и в зоне досмотра, просили «сохранять спокойствие и выполнять распоряжения работников транспортной безопасности».

Анна Гречко