Движение по Крымскому мосту временно приостановлено

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Пассажиров, находящихся на переправе и в зоне осмотра, просят сохранять спокойствие и выполнять распоряжения работников транспортной безопасности, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке в районе Крымского моста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина Фото: Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина

Региональные Telegram-каналы распространяют сведения о потенциальной ракетной опасности. Власти Крыма пока не предоставили официальных комментариев по ситуации.

По данным на 17:00 по мск, перед контрольно-пропускным пунктом со стороны Тамани скоплений автомобилей не наблюдается. На керченском направлении в пробке стояли 467 транспортных средств. Время ожидания составляло примерно два часа.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что движение по мосту перекрыли 6 мая около 21:38 по мск. Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявлял, что в регионе была объявлена воздушная тревога.

Анна Гречко