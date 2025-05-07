Программа Дня Победы, концерт «Зверей» и велоэкскурсии по паркам

Ко Дню Победы в Казани организована большая культурная программа на нескольких площадках города. На площади Тысячелетия пройдут парад и концерт, а также выставка достижений предприятий Казани. В Казанском Кремле коллектив Государственного ансамбля песни и танца РТ представит спектакль «Была война...», а на фасаде Спасской башни в течение трех дней будет маппинг-шоу. В честь 9 Мая в Казани запустят праздничный салют. Также в афише на неделю — концерт группы «Звери», показы полубиографичного спектакля «Табу», матчи «Рубина» и «Уникса», а также серия велоэкскурсий по паркам Казани. Подробнее — в афише «Ъ».

Программа ко Дню Победы

Где послушать музыку

Какие спектакли посмотреть

Какие спортивные события посетить

Что смотреть в кино

Чем заняться еще

Программа ко Дню Победы

8 мая в Казани состоится парад военной исторической техники — зрители увидят противотанковую самоходную артиллерийскую установку, танк Т-34, ЗИС-5 («трехтонки»), БМ-13 («Катюши»), ГАЗ-69 и ГАЗ-20. С 8:00 техника проедет с остановками у дома №35 по ул. Дубравной, в сквере на Советской площади, В парке Победы и парке Петрова. Парад будет сопровождаться выступлениями артистов.

9 мая на площади Тысячелетия в 10:00 начнется парад войск Казанского гарнизона с участием военнослужащих и курсантов военного училища, ветеранов боевых действий, студентов военных кафедр и других. Затем состоится проезд военной техники, который возглавит танк Т-34 «Колхозник Татарии», за ним пройдет по площади Т-90М «Прорыв», боевые танки Т-80 БВМ и Т-72, боевая машина поддержки танков «Терминатор». По окончании парада зрителей ожидает театрализованное вокально-хореографическое представление с участием юных и профессиональных артистов республики: в формате народного караоке артисты Татарстана исполнят вместе с жителями известные песни военных лет. В 19:00 начнется вечерняя концертная программа.

Также 9 мая на площади Тысячелетия откроется выставка достижений предприятий Казани. На ней будут представлены 40 образцов техники промышленного и аграрного комплекса, образцы стрелкового оружия. Здесь же горожане смогут пострелять в электронном тире и принять участие в мастер-классах на симуляторах с очками виртуальной реальности. Для гостей будет работать полевая кухня. Выставка продлится до 11 мая.

9 мая праздничные мероприятия пройдут в парке Победы, где в 12:00 начнется гала-концерт детского фестиваля «Фанфары Победы». До 19:00 на площадке будут проходить мастер-классы.

На улице Баумана откроется интерактивный музей под открытым небом «В тылу ковали мы Победу». Выставка расположится на участке улицы от Мусы Джалиля до Университетской. Она покажет, как во время Великой Отечественной войны шла жизнь на фронте и в тылу.

9 мая в Присутственных местах Казанского Кремля коллектив Государственного ансамбля песни и танца РТ представит спектакль «Была война...». Зрители увидят трогательную историю двух влюбленных, чьи судьбы разделила война. Начало в 18:00.

С 9 по 11 мая на стенах Казанского Кремля пройдет маппинг-шоу. На фасаде Спасской башни будет показана видеографика на тему Дня Победы

Праздничный салют в честь 80-летия Победы В Великой Отечественной войне начнется в 22:00 и продлится 6 минут. Лучшим местом для его просмотра будет набережная Казанки.

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Где послушать музыку

8 мая на сцене Korston выступит рэпер ATL, который отправляется в большой весенний тур при традиционной поддержке команды Acidhouze — ИЧИ, Ripbeat и барабанщика группы [AMATORY] Даниила Светлова. Начало в 19:00, билеты от 3500 руб. (16+)

11 мая в «Татнефть-арене» пройдет концерт группы «Звери». Артисты исполнят свои главные хиты «Районы-кварталы», «До скорой встречи», «Напитки покрепче», «Просто такая сильная любовь» и другие. Начало в 19:00, билеты от 5500 руб. (12+)

13 мая в 18:30 в Татарской филармонии имени Тукая пройдет концерт Филармонического джаз-оркестра Республики Татарстан и Мариам Мерабовой — армянской и российской певицы, автора песен и композитора. В программе: вокальные и инструментальные хиты джаза. Стоимость билетов — от 3000 руб. (12+)

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Какие спектакли посмотреть

8 мая на сцене Молодежного театра на Булаке представят спектакль «Про Федота — стрельца, удалого молодца» по пьесе Леонида Филатова. Зрителей ждет комедия с элементами русского фольклора. Начало показов в 15:00 и 19:00, стоимость билетов от 800 руб. (16+)

8, 9, 10 мая в Особняке Демидова пройдут показы спектакля «Табу», в котором соединяются истории трех женщин начала двадцатого века: Фатихи Аитовой, Сары Шакуловой и Сары Садыковой. Эти истории о страсти к своему делу. Начало показов в 19:00, стоимость билетов — от 1100 руб. (16+)

9 и 10 мая пройдет аудиоспектакль «9 этажей любви», который представляет часовую пешеходную прогулку по набережной Казанки и Центру семьи «Казан». Зрители узнают историю артиста Сергея, который пытается реализоваться в профессии, заработать деньги для молодой семьи и наладить отношения с женой. Стоимость билета — 1500 руб. (16+)

10 мая на театральной площадке MO покажут документальный спектакль «Прима». Актрисы Елена Калаганова и Ляйсан Рахимова снимут маски и расскажут об актерской профессии откровенно, смешно и светло. О чем они думают, пока ждут выхода на сцену? Как влияют на них зрители? Есть ли жизнь после театра? Ответы на эти и другие вопросы услышит зритель во время спектакля. Начало в 19:00, стоимость билетов — 800 руб. (16+)

11 мая Особняк Демидова приглашает на экспериментальный спектакль «Сережа». Его главный герой — обычный охранник Сергей, который празднует день рождения. Чем не повод вспомнить самые яркие моменты из жизни и поделиться ими с кем-то ещё? Начало в 19:00, билет стоит 800 руб. (18+)

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Какие спортивные события посетить

11 мая на «Ак Барс Арене» казанский ФК «Рубин» проведет матч с ФК «Ростов» в рамках Российской Премьер-лиги МИР. Начало в 19:30, билеты от 200 руб.

12 и 14 мая в «Баскет-холле» пройдут полуфиналы Единой лиги ВТБ с участием казанского баскетбольного клуба «Уникс» против московской команды ЦСКА. Начало матчей в 19:30 и 19:00, билеты от 500 руб.

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Что смотреть в кино

8 мая в прокат выходит российская комедия «Бес попутал». У Ивана есть всё, что нужно эгоисту: хорошая работа, доверчивая девушка, любовница и планы на будущее. Но после аварии он оказывается в руках хитрого Беса, который предлагает сделку: Иван не попадёт в ад, если отправит на тот свет невинную девушку Аню. Но знакомство с ней меняет жизнь героя. (18+)

Также с 8 мая в кинотеатрах можно будет посмотреть военную драму «Группа крови». Ноябрь 1943 года. Фашисты привозят новую партию советских детей-сирот в Вырицу, где в бывшем пионерлагере развёрнут так называемый «детский приют». Юные герои находят в себе силы и смелость сопротивляться и решаются на побег, несмотря на весь ужас происходящего. (12+)

8 мая в прокат выходит российская спортивная драма «Финал» по мотивам финальной игры по волейболу среди мужских команд на ХХХ Олимпийских играх в 2012 году. Выставочный центр «Эрлс-Корт» в Лондоне наполняется болельщиками, и миллионы зрителей по всему миру ждут начала трансляции матча сборных России и Бразилии. Многим кажется, что результат игры предопределён, но мало кто знает, какое место занимает этот финал в жизни каждого из российских спортсменов. (12+)

12 мая в сети кинотеатров «Синема 5» начнут показывать фильм «Громовержцы*». Новая картина киновселенной Marvel рассказывает о группе антигероев, куда входят Зимний солдат, Елена Белова, Красный страж, Агент США, Призрак и Таскмастер. Они оказываются в смертельной ловушке и вынуждены отправиться на опасную миссию, которая может принести им искупление, если им удастся сплотиться. (16+)

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Чем заняться еще

В парках Казани продолжатся велоэкскурсии, организованные Дирекцией парков и скверов Казани. 8 мая экскурсия состоится в парках у жилых комплексов «Весна» «Светлая Долина», а 11 мая — по маршруту от Центра семьи «Казан», ПО Кремлёвской набережной и до детского парка «Елмай». Начало в 10:00, для участия нужна бесплатная регистрация.

10 мая в Центре современной культуры «Смена» состоится лекция «Музы не молчали: творческая эвакуация в Татарстан в годы Великой Отечественной войны (1941-1943 гг.)». Доктор исторических наук, профессор КФУ Алексей Суслов расскажет о проблеме современного восприятия феномена эвакуации советских писателей в Чистополь и Елабугу в годы Великой Отечественной войны. Начало в 16:00, стоимость билетов — 300 руб. (16+)

11 мая в Stand Up Kazan пройдет сольный концерт Камиля Зулфугарова — одного из ярких представителей Ростовской комедии и участника проекта Stand Up на ТНТ. Камиль представит свои лучшие монологи, а также свежие шутки, которые еще не показывали по телевидению. Начало в 20:30, билеты от 1000 руб. (18+)

До 11 мая в галерее «БИЗОN» работает выставка «3-я Перкиннале современного искусства», участниками которой стали 11 художников-визионеров. В экспозицию вошли живопись, графика и деревянная скульптура. Ее сюжет выстроен вокруг навязчивой идеи — игр разума, спонтанных тревожных мыслей, страха и других эмоций, стоящих на пути творчества. Билеты — 300 руб. (12+)

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Гузель Ахметгалиева