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Тридцать человек получили звание почетного ветерана Нижнего Новгорода

Звания «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода» присвоены 30 жителям Нижнего Новгорода. Награды им вручили глава города Юрий Шалабаев и председатель городской думы Евгений Чинцов. Торжественная церемония награждения прошла в зале приемов официальных делегаций.

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Награждая ветеранов и передавая им памятные знаки, удостоверения и дипломы, Юрий Шалабаев поблагодарил их и отметил, что среди них есть жители блокадного Ленинграда и бывшие узниками концлагерей. Трудовой стаж у многих из награжденных ветеранов насчитывает более 50 лет. Некоторые из них после выхода на пенсию продолжили свою деятельность, которая зачастую связана с воспитанием молодежи.

Звание почетного ветерана является личным пожизненным и присваивается пенсионерам-ветеранам войны и боевых действий, труда, военной службы, правоохранительных органов, государственной и муниципальной службы за личные заслуги и высокие результаты в различных сферах трудовой деятельности.

Также поводом для присвоения звания может стать большой вклад ветерана в развитие Нижнего Новгорода и активное участие в ветеранском движении.

Андрей Репин

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