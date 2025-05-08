Бутусов в «Космонавте», Самбурская в «Магадане» и спектакли ведущих театров города

Предстоящая неделя в Северной столице будет наполнена мероприятиями, приуроченными ко Дню Победы. Между тем жители и гости Санкт-Петербурга смогут провести досуг, посетив многочисленные спектакли, выставки, концерты и другие события. О том, какие мероприятия заслуживают вашего внимания,— в традиционной афише «Ъ-СПб».

Какие мероприятия пройдут в Петербурге 9 Мая, читайте в материале «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт хора Музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина «Помнить, чтобы жить»

Фото: Музыкальный театр им. Шаляпина Концерт хора Музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина «Помнить, чтобы жить»

Фото: Музыкальный театр им. Шаляпина

Торжественный концерт хора Музыкального театра имени Шаляпина «Помнить, чтобы жить» дадут 9 мая в зале Дома офицеров. Мероприятие станет своего рода музыкальным посвящением поколению победителей, тем, кто прошел огонь Великой Отечественной войны и подарил мир, жизнь и свободу. Зрителям расскажут историю нашей страны, любви, мужества и потерь через хронику судьбоносных лет. В программу вошли такие песни, как «Священная война» А. Александрова, «Темная ночь» Н. Богословского, «В лесу прифронтовом» М. Блантера, арии из оперы «А зори здесь тихие» и другие композиции.

Популярные мелодии из любимых кинофильмов прозвучат 9 мая на сцене «Колизей Арены» в исполнении Балтийского симфонического оркестра. Программа этого вечера будет состоять из известных мелодий к кинофильмам «Служебный роман», «Иван Васильевич меняет профессию», «Мой ласковый и нежный зверь», а для любителей зарубежных картин прозвучат саундтреки из «Игры престолов», «Крестного отца», «Гарри Поттера» и многих других кинолент.

Балтийский симфонический оркестр был основан в 2010 году, он объединил ведущих оркестровых музыкантов Северной столицы. Визитная карточка коллектива — творческая раскрепощенность. Репертуар оркестра насыщен и разнообразен, он включает в себя шедевры отечественной и зарубежной музыки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опера Николая Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане»

Фото: Маринский театр Опера Николая Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане»

Фото: Маринский театр

Опера Николая Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» будет представлена 10 мая в Мариинском театре. Уж точно не найдется человека, который не слышал хотя бы один фрагмент из этого сочинения композитора — знаменитый «Полет шмеля». Либреттист Владимир Бельский дополнил произведение Александра Пушкина, сюжет которого известен всем. Безымянную жену Салтана здесь зовут Милитриса, царство Салтана — это Тьмутаракань, а царевич Гвидон правит на острове Леденце. Зрители увидят яркие декорации и костюмы, в которых угадываются знаменитые книжные иллюстрации Ивана Билибина.

Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» 11 мая исполнят песни группы Nautilus Pompilius в клубе «Космонавт». Автор нетленок «Я хочу быть с тобой», «Матерь Богов», «Крылья» и других хитов вместе с музыкантами сыграет ретроспективную программу творческого наследия «Наутилуса». Выступление будет сопровождаться видеорядом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пианист Денис Мацуев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Пианист Денис Мацуев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Денис Мацуев 12 мая выступит в Санкт-Петербургской академической филармонии в рамках концерта «Бетховен и Брукнер» из второго абонемента «Антон Брукнер. Великий австрийский романтик». Мероприятие станет кульминацией цикла. В этот вечер прозвучат Вторая симфония Брукнера и Пятый фортепианный концерт Людвига ван Бетховена.

Опера в двух действиях «Богема» в постановке Владимира Кехмана будет показана 13 мая в Михайловском театре. В центре истории — трагизм простых человеческих судеб. Существует ли любовь и дружба в богемном кругу или есть только видимость отношений? Смогут ли герои реализовать себя или погибнут, не успев чего-то достичь? Благодаря взгляду господина Кехмана взаимоотношения действующих лиц раскроются с новых сторон. Романтическая атмосфера Парижа и музыка Пуччини подчеркнут глубокое духовное преображение, которое предстоит пережить героям.

На сцене театра имени Андрея Миронова 14 мая покажут спектакль «Воительница» по одноименной повести Николая Лескова. Его жанр можно определить как «фантастический реализм», который в свое время был придуман Евгением Вахтанговым. В постановке яркая и необычная театральная форма соединяется с психологической достоверностью и современностью персонажей. Главную роль в ней играет актриса Александра Куликова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сценическая редакция Н. Рощина и М. Смирнова на основе переводов Б. Пастернака и М. Морозова одноимённой трагедии У. Шекспира «Отелло»

Фото: Владимир Постнов Сценическая редакция Н. Рощина и М. Смирнова на основе переводов Б. Пастернака и М. Морозова одноимённой трагедии У. Шекспира «Отелло»

Фото: Владимир Постнов

Театральную классику «Отелло» в новой форме можно будет увидеть 15 мая на основной сцене Александринского театра. Сценарий спектакля написан на основе текстов переводов Пастернака и Морозова. Режиссер Николай Рощин в постановке переосмысливает историю, сохраняя сюжет известной пьесы. Основой этого спектакля оказывается не незыблемый литературный памятник, а шекспировская история, прочитанная человеком XXI века и рассказанная языком современного театра. Зрители увидят подчеркнуто театральные, игровые, часто на грани гротеска формы театрального языка, который присущ спектаклям господина Рощина. В спектакле каждый из главных героев истории получает право представить свою правду. Прозвучат версии самого Отелло, Яго, Дездемоны.

В кинотеатре «Аврора» 15 мая состоится специальный показ «Пьесы без названия» Льва Додина. Сеанс приурочен к 80-летнему юбилею Малого драматического театра — Театра Европы. Зрителям покажут киноверсию спектакля, а после состоится обсуждение постановки с актерами Сергеем Курышевым, Игорем Черневичем, Сергеем Козыревым, Ириной Тычининой, Марией Никифоровой. Состоявшаяся в 1997 году премьера потрясла зрителей сценографией с настоящим песчаным пляжем и озером, галереей узнаваемых, но в то же время неизвестных чеховских персонажей в блестящем исполнении артистов. Киноверсия спектакля была снят спустя десять лет после первого показа, и теперь у зрителей появилась возможность снова прочувствовать то, что переживала публика Малого драматического театра много лет назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспонат выставки «Легенды, рожденные в камне»

Фото: Стас Гаврилов Экспонат выставки «Легенды, рожденные в камне»

Фото: Стас Гаврилов

Выставка «Легенды, рожденные в камне» откроется в Шереметевском дворце. Она посвящена 20-летию ювелирного дома Anna Nova. Ювелирный дом представит галерею камнерезного искусства, где драгоценные материалы обретают форму захватывающих композиций и арт-объектов. Среди экспонатов искусно вырезанные ветви, цветы, творения животного мира, которые впечатляют своей реалистичностью. На создание таких работ у мастеров может уходить от восьми месяцев до трех лет.

Там же до 1 декабря работает выставка «Музыка побед», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция восстанавливает связь времен через важные события русской военной истории. Выставка рассказывает о музыке, которая сопровождала солдат в сражениях, и о победах, празднование которых невозможно без музыки. Основную часть составляют музыкальные инструменты. Среди них армейские литавры, барабаны, кавалерийские лиры, серпенты, трубы и другие. Вещи различных эпох формируют своеобразную хронику трех столетий в истории России, которая демонстрирует, как музыка влияла на духовный настрой солдат, вела их в бой за правое дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярмарка современного искусства Port Art Fair

Фото: Лёша Лейман Ярмарка современного искусства Port Art Fair

Фото: Лёша Лейман

Ярмарка современного искусства Port Art Fair с 15 по 18 мая пройдет в пространстве «Севкабель Порт». Она будет поделена на три секции: независимые художники, галереи и объединения, зона digital-искусства. Темой нынешней экспозиции стали «Искусства и ремесла». Современные авторы в последнее время чаще обращаются к прикладным техникам и декоративным традициям, создавая свой особенный язык. Port Art Fair направлена на поддержку современного искусства, объединение арт-сцены и популяризацию художественных практик. Ярмарка предоставляет возможность независимым художникам и галереям демонстрировать и продавать свои работы, а также способствует развитию городской художественной среды.

На следующий день, 16 мая, в Петрикирхе пройдет концерт «Бах при свечах». Организаторы подготовили для зрителей органные шедевры величайшего композитора всех времен и неповторимую атмосферу в стенах величественного кафедрального собора. В рамках концерта прозвучат известные сочинения Баха: и золотое наследие органной музыки, и редко исполняемые, но все такие же прекрасные композиции, влюбляющие в себя с первых тактов.

Выставка Антона Братыкина «Грань равновесия» откроется в музее современного искусства «Эрарта» 16 мая. Пустынные, спокойные пейзажи автора заключают в себе непростые размышления на тему отношений человека с окружающей действительностью. На площадке будут представлены свыше 20 холстов, созданных в сотворчестве со стихией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Восточные красавицы и французские мечтатели»

Фото: Музыкальный театр им. Шаляпина Концерт «Восточные красавицы и французские мечтатели»

Фото: Музыкальный театр им. Шаляпина

Музыкальный театр имени Шаляпина 16 мая подготовил концерт «Восточные красавицы и французские мечтатели», который пройдет в Государственной академической капелле при участии симфонического оркестра «Северная Симфония» под управлением Фабио Мастранджело. Ее сцена станет поэтическим мостом между Востоком и Западом, между утонченной мечтательностью и манящей загадкой. Музыка открывается перед слушателями панорамными образами: от сказочной Шехерезады и властной Шемаханской царицы до печального Дон Кихота и трагического Гамлета. Судьбы героев сольются в единое музыкальное полотно — страстное, яркое, многогранное.

Актриса и певица Настасья Самбурская выступит 17 мая для посетителей ресторана «Магадан». Артистка исполнит для публики песни «Безответная», «Сильная», «Фраер», «Алеша-ша», «Ой, девочки», «Проклятый путь», а также представит новые треки, премьера которых состоялась совсем недавно. Госпожа Самбурская завоевала любовь поклонников благодаря множеству ролей в фильмах и сериалах, а после решила раскрыть свой талант певицы в жанре шансон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из балета «1234» режиссера Юрия Смекалова

Фото: БДТ им. Товстоногова Сцена из балета «1234» режиссера Юрия Смекалова

Фото: БДТ им. Товстоногова

На сцене основной сцене БДТ имени Товстоногова 17 и 18 мая покажут балет «1234» режиссера Юрия Смекалова. Для его создания объединились четыре хореографа из четырех стран: Ксения Вист (Германия), Хелдер Сеабра (Португалия), Юрий Смекалов (Россия), Яэль Цибульски (Израиль). В постановке нет категоричного деления на «классиков» и танцовщиков новых направлений: каждый из артистов владеет многими танцевальными языками. Символическим центром спектакля являются цифра «4» и счет как универсальная часть языка. Объединяет четыре части спектакля музыка Бхимы Юнусова.

Если же в какой-то день не удалось найти время на то или иное мероприятие, на выручку придет иммерсивный театр «Морфеус». Он предлагает несколько спектаклей на выбор: захватывающий триллер «Ответ Гиппократа», романтическую комедию «До свадьбы доживет», спектакль-импровизацию «Вдох», где можно творить и создавать свои миры, семейное приключение «Загадка амулета», мистический детектив «22.07» и спектакль в формате трукрайм-детектива «Судный день». Показ спектаклей проходит каждый день.

Подготовила Татьяна Титаева