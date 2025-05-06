Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено

На Крымском мосту возобновлено движение транспорта. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Движение по мосту перекрыли около 21:38 мск. Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе была объявлена воздушная тревога. В 22:23 мск ее отменили.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что на территории Краснодарского края объявлена ракетная опасность. В частности, об угрозе жителей предупредил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Алина Зорина