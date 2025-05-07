Просеянный песок из Анапы вывезут на мусорный полигон в Новороссийске

На мусорный полигон ТКО в Новороссийске вывезут просеянный песок из пункта временного размещения в х. Воскресенском. Замазученный песок прошел очистку с помощью установки «Грохот». Об этом сообщили в краевом оперштабе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Сертифицированная лаборатория подтвердила возможность использования песка после очистки. По результатам исследований получен сертификат соответствия, грунт признали не токсичным. Он соответствует требованиям, предъявляемым к «песку общестроительному ТУ», который используют для рекультивации полигонов ТКО. Процент содержания нефтепродуктов в данном песке не превышает 1,2%.

Песок вывезут на мусорный полигон ООО «Терра-Н» в Новороссийске. Его будут использовать для подсыпки очагов возгорания в случае очередных пожаров. Кроме того, песок используют при реконструкции и рекультивации полигона, ремонте внутренних дорог.

Песок с высоким содержанием нефтепродуктов продолжают вывозить из ПВР в х. Воскресенском на утилизацию и обеззараживание на сертифицированные предприятия Кубани. Краевой оперштаб заключил дополнительные контракты на переработку оставшегося объема загрязненного грунта. Осталось утилизировать более 20 тыс. тонн песка, процесс планируют завершить до конца мая.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что горящую свалку в Новороссийске могли тушить с помощью песка из Анапы. Жители города обратили внимание на кучи песка, в которых присутствовали мелкие фрагменты мазута.

Саркис Айвазян