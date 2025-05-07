Клуб НХЛ «Юта» представил новое название

Клуб «Юта» представил новое название и логотип, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Со следующего сезона команда будет выступать под именем «Юта Маммот».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: nhl.com Фото: nhl.com Следующая фотография 1 / 2 Фото: nhl.com Фото: nhl.com

Сообщается, что название было определено по итогам 13-месячного голосования, в котором приняли участие около 850 тыс. болельщиков. Клуб решили назвать в честь мамонтов, которые обитали на территории, где располагается штат Юта, 10 тыс. лет назад. Новый логотип команды представляет собой голову вымершего животного. Форма выполнена в белом, голубом и черном цветах.

В финальный список голосования вошли еще два варианта. Первый — «Юта Аутлос», второй предполагал бы отказ от никнейма (в сезоне-2024/25 команда выступала как Utah Hockey Club). Изначально рассматривались и другие варианты (например, «Йети», «Близзард», «Веном»), но многие были отвергнуты из-за возможных проблем с авторскими правами.

До начала нынешнего сезона клуб назывался «Аризона Койотс» и базировался в пригороде Финикса. В первом после переезда в Солт-Лейк-Сити регулярном чемпионате команда заняла шестое место в Центральном дивизионе, набрав 89 очков в 82 матчах, и не смогла выйти в play-off.

Таисия Орлова