В Госдуму внесен проект о штрафах для хостинг-провайдеров

Вечером 7 мая группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, вводящий ответственность провайдеров хостинга за нарушение законодательных требований к их деятельности. Проект предлагает изменения в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым предоставление услуг хостинг-провайдером, сведения о котором не внесены в реестр хостинг-провайдеров, грозит штрафом.

Максимальная сумма штрафа, предложенная в законопроекте, составляет 1 млн руб.— для юридических лиц, максимальное наказание для физлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 200 тыс. до 500 тыс. руб. Штраф до 1 млн руб. также грозит операторам государственных информсистем (в том числе систем государственных предприятий) за работу на сетях провайдеров, сведения о которых не внесены в соответствующий реестр. Предложенный срок вступления в силу проекта — 1 ноября 2025 года.

Реестр хостинг-провайдеров появился в начале 2024 года, с лета компании обязали вносить данные в реестр, а также полностью размещать мощности в стране, иметь возможности для установки технических средств противодействия угрозам. С 1 февраля хостинг-провайдерам, не включенным в реестр, запрещено оказывать услуги в РФ.

Как сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Антон Горелкин, выступающий соавтором проекта, целью регулирования было снижение риска утечек чувствительных данных в иностранные юрисдикции и укрепление национального интернет-сегмента. «Но на рынке до сих пор остаются компании, которые считают, что эти требования их не касаются,— добавляет он.— Поэтому тех, кто игнорирует закон, предлагается штрафовать».