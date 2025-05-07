СКР возбудил уголовное дело по факту удара ВСУ по подстанции в курском Рыльске

Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело о теракте (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы) в связи с обстрелом города Рыльска Курской области. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По версии следствия, ночью 5 мая 2025 года украинские военные нанесли ракетный удар по электроподстанции города. В результате населенный пункт остался без электроснабжения. Кроме того, были повреждены жилые дома, ранения получили двое несовершеннолетних.

При осмотре места происшествия военными следователями обнаружены фрагменты ракет, предварительно, от чешской ракетной системы залпового огня «Вампир». По изъятым предметам назначена судебная экспертиза. Один из пострадавших, 17-летний подросток, дал показания военным следователям об обстоятельствах обстрела. Ведется установление причастных к преступлению представителей вооруженных формирований Украины.

В начале мая сообщалось о возбуждении уголовного дела по признакам теракта после атаки ВСУ на Рыльск 29 апреля.

Ульяна Ларионова