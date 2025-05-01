СКР возбудил уголовное дело по факту удара ВСУ по жилым домам в курском Рыльске

Главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по признакам теракта (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) после атаки украинских вооруженных формирований на город Рыльск Курской области. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным СКР, 29 апреля 2025 года ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Рыльске БПЛА самолетного типа. В результате трое мирных жителей были ранены. Кроме того, установлены повреждения нескольких жилых домов и здания детссада.

«При осмотре мест происшествий военные следователи обнаружили фрагменты летательных аппаратов, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона. По изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза»,— уточнили в СКР.

О том, что три человека пострадали в результате атаки БПЛА по пригороду Рыльска в Курской области, ранее сообщал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Мария Старикова