Жители Черноземья за неделю отдали мошенникам 88,9 млн рублей

За неделю с 23 по 30 апреля жители Белгородской, Воронежской, Курской и Орловской областей лишились из-за дистанционных хищений не менее 88,9 млн руб. О подобных случаях в Липецкой и Тамбовской областях не сообщалось, следует из данных региональных управлений МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Белгородской области ущерб составил свыше 22,4 млн руб.: из них 5,6 млн руб. взяли в кредит. Среди пострадавших на этой неделе — белгородка, которой позвонили и предложили бесплатно установить электронный домофон. Для активации ключей нужно было назвать код, пришедший в сообщении, что женщина и сделала. За все время она перечислила 5,5 млн руб.

В Воронежской области сумма ущерба — 57,2 млн руб. 39-летний инженер ведущего акционерного общества Воронежа после общения с мошенниками лишился крупной суммы денежных средств. Под видом правоохранительных органов мошенники угрожали обвинениями в госизмене и убедили мужчину перевести все сбережения на их счета. Он потерял 3,1 млн руб.

В Курской области 68-летней жительнице Железногорска в мессенджере поступил звонок от лже-сотрудника почты, который сообщил, что на ее имя пришло извещение, поэтому продиктовать код из смс. Женщина действительно ожидала письма, поэтому поверила. Следом ей позвонил фиктивный сотрудник безопасности с предложением перевести 370 тыс. руб. на «безопасный счет». По классической схеме от жертвы потребовали прекратить на время общение с близкими и не рассказывать им о происходящем.

В Орловской области ущерб составил порядка 1 млн руб. Сообщается о единственном случае: мошенник представлялся сотрудником энергоснабжающей организации и настоял на замене оборудования. Чтобы якобы записаться на определенное число, женщину попросили назвать пришедший ей в сообщении код.

Неделей ранее жители Черноземья потеряли из-за дистанционных мошенничеств как минимум минимум 38 млн руб.

Анна Швечикова