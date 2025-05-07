Отчеты затягивают прием

Время, которое врачи потратили не на пациентов, а на отчетности обошлось страховщикам в 180 млрд руб. В такую сумму Счетная палата оценила потери от внелечебной занятости медиков. Проанализировав данные за 2021-2023 годы, эксперты пришли к выводу, что от 2% до 50% своего рабочего времени врачи занимаются вовсе не лечением больных. К немедицинским обязанностям аудиторы отнесли составление всевозможных отчетов, ведение статистического учета, запись пациентов на консультации в другие учреждения и тому подобное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Такие задачи давно стали основными в рабочем процессе, признался врач-нефролог областной больницы Оренбурга Михаил Каган: «На самом деле это отнимает процентов 80 времени. Многим специалистам приходится из-за этого задерживаться на работе. Современные требования к написанию медицинской документации чрезвычайно велики. Надо обосновывать каждое свое действие: ты ставишь диагноз, его нужно обязательно расписать, как будто делаешь это для какого-то малограмотного человека. Затем каждый день надо заполнять довольно пространные дневники пациента, если работаешь в стационаре, доказывать, что все делаешь правильно, и самое главное — непонятно, для кого все это делается. Ведь если у человека есть диплом, категория, лицензия, значит, государство ему доверяет, он не должен каждый день письменно доказывать, что он прав в своих решениях. Для этого есть процедура. Каждый врач работает под руководством заведующего отделением, есть начмед в больницах, есть консилиумы.

Была надежда, что все упростится с введением электронного документооборота, потому что там все-таки используются определенные шаблоны. Но почему-то это привело к удвоению писанины, так как бумажные истории болезни как были, так и остались.

То есть приходится переносить все то, что пишется в электронной истории болезни, на бумагу. Если этого не будет сделано, эксперты из фонда ОМС могут назначить штраф. Они не имеют доступа к электронным историям болезни, потому что там доступ индивидуализирован. Именно для них в основном создается эта бумажная копия».

Медицина сейчас действительно активно цифровизируется, и даже консультировать больных скоро сможет искусственный интеллект. Так, в Bloomberg Weekend недавно вышла публикация об умных чат-ботах, которые становятся инструментом врача. Пациенты заметили, что чувствуют себя лучше, когда могут обратиться за разъяснениями медицинских терминов к ChatGPT. В российских медучреждениях внедряется телемедицина, которая должна стать быстрым и удобным аналогом очного приема. Но на практике оказывается, что это только добавило медикам новых проблем, рассказала врач-педиатр одной из подмосковных поликлиник Мария: «На нас повесили такую вещь, как телемедицина. Может быть, со временем это и будет работать в плюс, но сейчас нам ежедневно надо выполнять план по четырем ячейкам телемедицины, а ведь это именно созвон.

Конечно, немножко напрягает, потому что постоянно требуются какие-то обновления, это все зависает. Иногда бывает, что прием начался, а ничего невозможно сделать, например, выписать анализы. Приходится говорить пациентам, что мы перезвоним.

Иногда это может затягиваться на полдня. Такая ситуация напрягает, потому что приходится в свободное время все это описывать. Кроме того, все равно нашим пациентам часто нужен очный осмотр. Им нужен живой доктор, а не просто онлайн-общение. Поэтому изгаляемся по-всякому, думаем, кого туда записывать. Да, это работает, это онлайн-связь, хотя пациентам надо скачать дополнительное приложение, и не все от этого в восторге. Шаблоны вроде есть, но нам недавно сказали, что нужно пользоваться только определенными, которые видит министерство, а они отвратительны. Например, от нас просят, чтобы мы лечение писали по международному, непатентованному названию, а в шаблоне уже заложено торговое наименование конкретных лекарств. Это никуда не годится. Ждем, чтобы доработали эту систему, потому что будет проверять страховая, а там мрак».

Непрофильной работой вынуждены заниматься не только врачи, но и средний медперсонал, отмечают в Счетной палате. Несмотря на нехватку медсестер на приеме пациентов, их еще привлекают к работе в регистратуре или архиве. В подразделениях, отвечающих за выполнение немедицинских функций, оказались заняты больше 17 тыс. человек. Зачастую лечебные учреждения обязывают заполнять документы, совершенно не связанные с их профилем. Необходимо полностью поменять громоздкую систему формирования отчетов, уверен эксперт в сфере общественного здравоохранения Николай Прохоренко: «Медицинские организации должны заполнять формы и вносить туда исключительно какие-то первичные сведения. А когда от больницы требуют отчет о процентном соотношении городских и сельских жителей, это разве нельзя сделать на основе этой исходной информации? Есть место проживания, есть всякие базы данных, которые определяют статус населенного пункта. Пусть то ведомство, которому вдруг это стало интересно, и занимается этим вопросом.

К тому же медучреждение подает в шести или семи формах отчеты о зарплате: в разрезе постоянных и непостоянных работников, совместителях, сотрудников в декрете, студентах, интернах. То есть масса сведений, которые в принципе могут собрать те ведомства, которые анализируют отчетность, а не сама медицинская организация. Больницы фактически делают работу за контрольные структуры».

По подсчетам Академии труда и социальных отношений, многие медики в России работают более 60 часов в неделю и жалуются на чрезмерную загруженность. Аналитики говорят, что такое положение вещей в медицине отталкивает молодых специалистов. Выпускники медвузов отказываются идти работать в больницы и поликлиники. Сейчас, по данным Минздрава, в отрасли не хватает 29 тыс. врачей и 63 тыс. средних медицинских работников. Ведомство предлагает обязать выпускников отработать несколько лет в клиниках системы ОМС. Предполагается, что это позволит молодым специалистам быстрее получить необходимый практический опыт, а медучреждениям — закрыть кадровый резерв.

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Светлана Белова