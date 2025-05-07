Globo: президента Бразильской конфедерации футбола могут отстранить от должности

Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналду Родригес может быть отстранен от должности в ближайшее время, сообщает Globo.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tita Barros / Reuters Фото: Tita Barros / Reuters

Немедленного отстранения функционера потребовала член бразильского Конгресса Даниэла Карнейро. Она обратилась в Федеральный верховный суд. Госпожа Карнейро утверждает, что Эдналду Родригес может быть причастен к подделке документов. Речь идет о соглашении от марта 2022 года, которое признает законность избрания господина Родригеса на должность главы федерации. Даниэла Карнейро убеждена, что поддельной является подпись экс-президента CBF Антонио Карлоса Нунеса, также занимавшего пост вице-президента организации в первый срок Эдналду Родригеса.

В 2017 году прокуратура подала публичный гражданский иск против изменений в избирательном уставе CBF, утверждая, что поправки отняли власть у клубов и сосредоточили ее в руках федераций штатов. В марте 2022 года прокуратура и CBF достигли соглашения о прекращении дела. В декабре 2023 года это соглашение было отменено судом штата Рио-де-Жанейро, что привело к отстранению господина Родригеса.

Однако в начале 2024 года постановлением Федерального верховного суда Эдналду Родригес был восстановлен в должности. В марте 2025 года он был переизбран до 2030 года. Его кандидатуру поддержали все 27 региональных федераций.

Время правления Эдналду Родригеса стало не слишком успешным для бразильского футбола. Национальной сборной за этот период руководили четыре разных тренера. Она не доходила до поздних стадий крупных турниров: вылетела в четвертьфинале прошедшего в Катаре чемпионата мира 2022 года и сошла на той же стадии Кубка Америки 2024 года, который приняли США.

В настоящее время у сборной Бразилии нет главного тренера. В конце марта этот пост после разгромного поражения от команды Аргентины (1:4) покинул Доривал Жуниор. Одним из основных претендентов на вакантную должность СМИ называют итальянца Карло Анчелотти, о договоренности с которым CBF уже объявляла в 2023 году, но тогда сделка сорвалась.

Роман Левищев